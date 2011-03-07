  1. استانها
  2. فارس
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

حاشیه نگاری مهر/

از قسم دادن به رئیس جمهور تا بی توجهی به خبرنگاران محلی

از قسم دادن به رئیس جمهور تا بی توجهی به خبرنگاران محلی

شیراز - خبرگزاری مهر: قسم دادن به رئیس جمهور به حمایت از استاندار فارس، بی توجهی به خبرنگاران محلی شیراز و فارس برای پوشش تمامی مراسم و ... از جمله حاشیه های سفر رئیس جمهور به استان فارس است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز،  درسفر یک روزه محمود احمدی نژاد به شیراز و شرکت در مراسم افتتاح جشنواره صنعت و معدن فارس در پایان مراسم گروه های مختلف حاضر در تالار حافظ،  شانس خود را برای رسیدن و صحبت کردن از نزدیک با رئیس جمهور امتحان کردند که در این بین چند نفری نیز موفق شدند که از نزدیک با دکتر احمدی نژاد صحبت کنند.

پس ازسخنرانی استاندار فارس و وزیرصنایع ارتباط مستقیم با چهارکارخانه بزرگ درحال افتتاح برقرار شد که طی آن محرابیان وزیر صنایع با مدیران کارخانجات کاشی حافظ ،  سرم سازی و سردخانه بزرگ از طریق ویدئو کنفرانس صحبت کرد.

در ابتدای سخنرانی رئیس جمهور شهروندان حاضر در محل مراسم استاندار فارس را حمایت کردند و حتی رئیس جمهور را قسم دادند که از استاندار فارس حمایت کند.

بی توجهی به ساماندهی خبرنگاران و عکاسان استانی و محلی فارس از نکات نامناسب این برنامه بود به گونه ای که طی این سفر خبرنگاران وعکاسان استانی موفق نشدند به غیرازمحل برگزاری مراسم جشنواره درتالارحافظ، سایر برنامه های رئیس جمهوری را پوشش بدهند.

کد مطلب 1269053

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها