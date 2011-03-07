از قسم دادن به رئیس جمهور تا بی توجهی به خبرنگاران محلی

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، درسفر یک روزه محمود احمدی نژاد به شیراز و شرکت در مراسم افتتاح جشنواره صنعت و معدن فارس در پایان مراسم گروه های مختلف حاضر در تالار حافظ، شانس خود را برای رسیدن و صحبت کردن از نزدیک با رئیس جمهور امتحان کردند که در این بین چند نفری نیز موفق شدند که از نزدیک با دکتر احمدی نژاد صحبت کنند.

پس ازسخنرانی استاندار فارس و وزیرصنایع ارتباط مستقیم با چهارکارخانه بزرگ درحال افتتاح برقرار شد که طی آن محرابیان وزیر صنایع با مدیران کارخانجات کاشی حافظ ، سرم سازی و سردخانه بزرگ از طریق ویدئو کنفرانس صحبت کرد.

در ابتدای سخنرانی رئیس جمهور شهروندان حاضر در محل مراسم استاندار فارس را حمایت کردند و حتی رئیس جمهور را قسم دادند که از استاندار فارس حمایت کند.

بی توجهی به ساماندهی خبرنگاران و عکاسان استانی و محلی فارس از نکات نامناسب این برنامه بود به گونه ای که طی این سفر خبرنگاران وعکاسان استانی موفق نشدند به غیرازمحل برگزاری مراسم جشنواره درتالارحافظ، سایر برنامه های رئیس جمهوری را پوشش بدهند.