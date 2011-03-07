به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر پرهمت در مراسم راه‌اندازی نخستین فن‌بازار ملی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: برگزاری چنین فن‌بازارهایی، فضاهای مناسبی را برای تجاری‌سازی تحقیقات و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد می‌کند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی افزود: امروزه عرصه‌های رقابتی جدیدی برای فناوریهای جدید بخش کشاورزی ایجاد شده است که باید از آنها استفاده شود، این در حالی است که فن‌بازار با ایجاد رقابت در صحنه کشاورزی به تبدیل علم به ثروت کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: امروزه فقط یک فناوری منحصر به فرد در بخش کشاورزی وجود ندارد، بلکه فناوریهای زیادی در این بخش موجود است.

پرهمت تصریح کرد: این فن بازار کمک می کند تا بستر مناسبی برای صاحبان حرفه های مختلف به وجود آید و ضمن اشتغال جدید، افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به وجود آید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حوزه تعاونی شرکتهای دانش بنیان تعاونی می تواند شکل گیرد و بخش قابل توجهی از اشتغال را بوجود آورد.

پرهمت تاکید کرد: در سال کار مضاعف، همت مضاعف نخستین فن بازار بخش کشاورزی برگزار شد و امید است در سال آینده با حضور و مشارکت همه صاحبان فناوری، رقابت جدیدی به وجود آید تا شاهد برگزاری نخستین فن بازار منطقه ای و سپس شاهد برگزاری فن بازارهای بین المللی باشیم.