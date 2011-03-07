۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

معاون شهردار تهران:

جنوب میدان رسالت ساماندهی می شود

معاون امور مناطق شهرداری تهران گفت: محله های منتخب در طرح استقبال از بهار الگویی برای اقدامات دیگر محله ها برای اجرا در سال آتی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر،عیسی شریفی معاون امور مناطق در صبح سومین روز از مجموعه بازدیدهای خود که مختص منطقه 8 بود با بیان مطلب فوق افزود: انتخاب محله مجیدیه جنوبی ، انتخابی هوشمندانه بوده و لازم است که در این محله، علاوه بر اقدامات عمرانی ، برنامه هایی برای ایجاد روحیه نشاط و شادابی شهروندان نیز در نظر گرفته شود .

وی اقدامات بدیع و ابتکاری در امر جداره سازی بدنه شهر را از مطالبات مدیریت شهری قلمداد کرد و افزود : برای ایجاد جاذبه های بصری می توان از مشارکت شهروندان و هدایت شورایاران بهره جست و با اهداء رنگ و قلم مو ، درب منازل و کرکره های واحدهای تجاری واقع در این محله را رنگ آمیزی کرد و چهره محله را تغییر داد .

شریفی در خلال بازدید از اقدامات صورت گرفته شده در خیابان شهید مدنی که به عنوان معبر نمونه طرح استقبال از بهار انتخاب شده است تاکید کرد : شمال این خیابان ، تقاطع های غیر همسطح و میدان رسالت واقع شده است که با رسیدگی و ساماندهی این خیابان ، جنوب میدان رسالت نیز ساماندهی شده و علاوه بر احداث تک درخت و چمن کاری در حاشیه معبر ، می توان فرش گل و پایه چراغ و نورپردازی مناسبی نیزدر آن ایجاد ایجاد کرد تا در سال آتی ، اقدامات صورت گرفته شده در این خیابان ، الگوی دیگر معابر منطقه نیز باشد.

معاون امور مناطق شهرداری تهران در بازدید از پروژه های ساماندهی مسیل باختر ، مجموعه ورزشی وحیدیه جنوبی و میدان نبوت و ... ، از شادالویی شهردار منطقه 8 خواست تا نسبت به تسریع در تکمیل این پروژه ها تمهیدات لازم اندیشیده تا در سال 1390 ، تمامی آنها مورد بهره برداری شهروندان قرار گیرد.

وی افتتاح و بهره برداری از سرای محله در نقاط مختلف منطقه ، بهسازی خیابان دماوند ، بوستان آب ، احداث بازار میوه و تره بار ، توسعه و تجهیز درمانگاه تخصصی منطقه 8 و ... را از اقدامات موثر این منطقه در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا با ارائه آموزش های لازم و فرهنگ سازی ، شهروندان نیز نگهداری مناسبی از این سرمایه های شهر داشته باشند و بیش از پیش با مدیریت شهری مشارکت کنند.

شریفی در جمع بندی بازدید ، عملکرد و اقدامات شهرداری منطقه 8 در سال 1389 را ارزنده تلقی کرد و از تلاش و جدیدت شهردار و پرسنل این منطقه ، تقدیر کرد .

