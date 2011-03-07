جنوب میدان رسالت ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،عیسی شریفی معاون امور مناطق در صبح سومین روز از مجموعه بازدیدهای خود که مختص منطقه 8 بود با بیان مطلب فوق افزود: انتخاب محله مجیدیه جنوبی ، انتخابی هوشمندانه بوده و لازم است که در این محله، علاوه بر اقدامات عمرانی ، برنامه هایی برای ایجاد روحیه نشاط و شادابی شهروندان نیز در نظر گرفته شود .

وی اقدامات بدیع و ابتکاری در امر جداره سازی بدنه شهر را از مطالبات مدیریت شهری قلمداد کرد و افزود : برای ایجاد جاذبه های بصری می توان از مشارکت شهروندان و هدایت شورایاران بهره جست و با اهداء رنگ و قلم مو ، درب منازل و کرکره های واحدهای تجاری واقع در این محله را رنگ آمیزی کرد و چهره محله را تغییر داد .

شریفی در خلال بازدید از اقدامات صورت گرفته شده در خیابان شهید مدنی که به عنوان معبر نمونه طرح استقبال از بهار انتخاب شده است تاکید کرد : شمال این خیابان ، تقاطع های غیر همسطح و میدان رسالت واقع شده است که با رسیدگی و ساماندهی این خیابان ، جنوب میدان رسالت نیز ساماندهی شده و علاوه بر احداث تک درخت و چمن کاری در حاشیه معبر ، می توان فرش گل و پایه چراغ و نورپردازی مناسبی نیزدر آن ایجاد ایجاد کرد تا در سال آتی ، اقدامات صورت گرفته شده در این خیابان ، الگوی دیگر معابر منطقه نیز باشد.

معاون امور مناطق شهرداری تهران در بازدید از پروژه های ساماندهی مسیل باختر ، مجموعه ورزشی وحیدیه جنوبی و میدان نبوت و ... ، از شادالویی شهردار منطقه 8 خواست تا نسبت به تسریع در تکمیل این پروژه ها تمهیدات لازم اندیشیده تا در سال 1390 ، تمامی آنها مورد بهره برداری شهروندان قرار گیرد.

وی افتتاح و بهره برداری از سرای محله در نقاط مختلف منطقه ، بهسازی خیابان دماوند ، بوستان آب ، احداث بازار میوه و تره بار ، توسعه و تجهیز درمانگاه تخصصی منطقه 8 و ... را از اقدامات موثر این منطقه در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا با ارائه آموزش های لازم و فرهنگ سازی ، شهروندان نیز نگهداری مناسبی از این سرمایه های شهر داشته باشند و بیش از پیش با مدیریت شهری مشارکت کنند.

شریفی در جمع بندی بازدید ، عملکرد و اقدامات شهرداری منطقه 8 در سال 1389 را ارزنده تلقی کرد و از تلاش و جدیدت شهردار و پرسنل این منطقه ، تقدیر کرد .