به گزارش خبرنگار مهر، نشست "جلوه گاه هنر قدسی" با هدف تأملی در مبانی هنرهای دینی و معنوی بالاخص درعالم اسلام با حضور دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر محمد رجبی و دکتر پرویز ضیاءشهابی درمعاونت پژوهشی و آموزش حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با موضوع "هنر و زیبایی در ادوار تفکر و مسئله هنر قدسی" عصر روز یکشنبه 15 اسفندماه برگزار شد.
در این نشست دکتر غلامرضا اعوانی رئیس مؤسسه پژوهشی و آموزشی حکمت و فلسفه ایران گفت: انسان در زندگی با هرچیزی که سرو کار دارد یک اثر هنری است. صفت خلق و ابداع که مخصوص خداست به واسطه خلیفة الله بودن انسان به طور مقید در او هم است. لازمه خلیفة الله بودن این است که هم صفات مستخلفٌ عنه و هم صفات مستخلفٌ فیه را داشته باشد. یعنی هم صفات خدا و هم صفات عالم را داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه یادآور شد: هنر قدسی و غیرقدسی هردو از این صفت میآیند ولی یکی اعمال خود را از جانب خدا میداند و یکی از خود میداند. هنر آفریدن درنهایت به حُسن میرسد؛ چیزی که هم زیبایی و هم کمال است. باید توجه داشت که مرتبه احسان در اسلام برتر از ایمان و تقوا است. حال سؤال این است اثری که میآفرینیم چطور میشود که دارای هنر میشود.
رئیس مؤسسه پژوهشی و آموزشی حکمت و فلسفه ایران در مورد نظریه ادواری در هنر گفت: برخلاف آنچه که امروزیها نظریه پیشرفت میدانند که در نظر و آرای هگل و دیگران مطرح شده نظریه ادوار هنر، گذشته و سرآغاز هنر را دوران طلایی میداند و بعد به دوران نقرهای و بعد به دوران مفرغ و بعد به دوره آهن میرسیم که دوره آخری دوران ظلمت است. این نظریه چهارگانه را افلاطون و هم سقراطیان گفتهاند. سهروردی و کنفوسیوس هم همین ترتیب را در هنر قائل بودند.
استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: نظریه افلاطون در مورد زیبایی، زیبایی را دارای مراحلی میداند و هنرمند بایست این مراحل را طی کند. اولین مرحله، زیبایی حسی است و آن حدی ندارد. همه صفات انسان اعم از دیدن، شنیدن، تعقل کردن، بیان و آفریدن همه از صفات الهی است و اگر انسان این مسئله را فراموش کند و صفات خود را از خدا نبیند این ظلمت است.
وی افزود: مرحله بعد زیبایی نفس است. بر اساس فضایل نفسانی و صفات اخلاقی است که هنرمند متصف به کمالات نفسانی میشود. بعد از این دو مرحله زیبایی، معرفت الهی است. به طور کلی انسان آفریده شده برای کشف حقیقت شهودی و او عارف بالله است.
اعوانی یادآورشد: بالاتر از همه اینها مرحله سلوک است، یعنی انسان از راه زیبایی مطلق به عشق الهی دست یابد. اینکه هیچ چیزی درعالم، عین نیست بلکه ظهور است و آن انوار و تجلی خدایی و عشق به زیبایی مطلق که همان خداست، است. اینجا دیگر خدا منشأ همه زیباییها و ظهورات است. اینجا دیگر هنرمند حکیم میشود و هنر، هنر قدسی و احسان میشود.
وی افزود: احسان مقامی است که انسان در آن به مقام نفسانی جمیل الهی میرسد و به نور هدایت و هنر قدسی دست مییابد. احسان نزد عرفا مرحلهای بالاتر از ایمان و تقوا است. مقدس و قدسی یعنی همه چیز را از خدا و به خدا دیدن. ما حجاب داریم و به جهت این استحجاب به این مرحله نمیرسیم و باید حجابها را کنار زد.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان اسلامی گفت: امروزه در دورهای هستیم که قدما به آن کالیگولا یا دوره ظلمت میگفتند. برخلاف اینکه پیشرفت میکنیم هنرمان انحطاط یافته است. ما نمیتوانیم هنر ظلمت و کالیگولا داشته باشیم و ادعا کنیم هنرمان هنر نور است. نمیتوان در یک جهان بینی وحیانی که ذاتش قدسی است به سربرد و هنری داشت که ظلمانی باشد.
در این نشست دکتر پرویز ضیاء شهابی استاد فلسفه دانشگاه هنر با اشاره به اینکه دوران جدید زمان دور شدن انسان از ساحت قدسی است، گفت: دور شدن گاهی به معنای پشت کردن به چیزی و مدام از آن دور شدن است.
وی افزود: نزدیک شدن به آن خواسته و گنج مستلزم عوض کردن راه است. گاهی این دور شدن از گنج با نوعی غفلت هم همراه است و انسان نمیداند و آگاهی ندارد که از آن گنج دور شده یا در حال دور شدن است.
شهابی تصریح کرد: اینکه هنر موضوع تعقل فلسفی باشد و به عنوان یک رشته مستقل مد نظر باشد از ویژگیهای دوران جدید است و به اواسط قرن 18 باز میگردد و بعد از آن زیبایی شناسی باب شد.
استاد پیشین دانشگاه فردوسی مشهد افزود: لفظ زیبایی شناسی از واژه حس شناسی تشکیل شده است. کانت در نقد قوه حکم که بعد از نقدهای عقل نظری و عملی نوشته مبحث زیبایی شاسی (استتیک) را به صورت منسجم و تئوریک بحث و بررسی کرده است.
وی یادآور شد: هگل نیز در درسهایی که در دانشگاه برلن ارائه داد در مورد زیبایی شناسی بحث کرده است. درسگفتارهای هگل بعدها توسط شاگردانش در سه جلد منتشر شد. هگل هنر را جلوه محسوس امر معقول و معنوی تعریف کرده است. او میگوید در حال حاضر زمان آن گذشته که هنر بتواند والاترین نیازهای روح را برآورده کند و آنچه بر عهده هنر بود به علم محول شده است.
شهابی یادآور شد: در حال حاضر در مقایسه با دوران مدرن که احساس خستگی و ملال وجود داشت، تمنا و اشتیاقی نسبت به آنچه مورد غفلت واقع شده پدید آمده و برخی به دنبال آن هستند.
وی در ادامه به بازخوانی آرای افلاطون درباره زیبایی پرداخت و گفت: افلاطون کتابی به نام زیبایی ندارد. او در کتابهای گوناگون خود که به اسم اشخاص مینوشت بحث زیبایی را مورد بررسی قرار داده است. در کتاب فایدون، افلاطون بحثی را مطرح کرده که میتوان آنرا خلاصه فلسفه او نامید. او میگوید :هر چه زیباست، زیباست، اما به زیبا. یعنی هیچ زیبایی، صد درصد زیبا نیست.
وی افزود: خود زیبا، از نظر افلاطون نه این شخص یا آن چیز بلکه خود زیبا را به وجهی به کار میبرد که با خیر مطلق مطابق است. بحث افلاطون درباره زیبایی به مباحث جدید درباره زیبایی نزدیک نیست. اما مباحث ارسطو درباره زیبایی به مباحث جدید نزدیک است.
رجبی: درهنر قدسی بارقهای الهی وجود دارد
در ادامه این نشست دکتر محمد رجبی پژوهشگر هنر به بررسی هنر قدسی پرداخت و گفت: آنچه موضوع هنر قرار میگیرد و اطلاق زیبایی به آن شده، نکتهای فراتر از وجه معقول اشیاء است. عقل به معنای عقل استدلالی آن نقطه ممیزهای است که هنر به آن التفات دارد. از این جهت میبینیم که بین چند امر مشابه به لحاظ معقول و محسوس ما یکی را برمیگزینیم و آنرا میپسندیم.
رجبی یادآور شد: "آن" هر چیزی به دل مینشیند و هنر نیز بر آن تمرکز پیدا میکند. زیبایی باطنی هر چیز معطوف به همان "آن" است. لذا در تعریف زیبایی باید توجه داشت که در هر نظرگاهی "آن" هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در هنر قدسی "آن" بارقهای الهی است که در هر چیز میدرخشد و حلقه وصل با باطن شیء میشود گفت: حقیقت کل اشیاء خداوند است. در هنر شیطانی هم "آنی" وجود دارد که آن حلقه وصل را وارونه میکند. یعنی به جای آنکه به حق وصل کند به نفس وصل میکند.
رجبی با اشاره به عنوان نشست، ادوار را زمان خاصی ندانست و گفت: ادوار در این بحث به معنای یک زمان خاص نیست بلکه به معنای احوال است. انسان در دورانی آینهای بود در مقابل خداوند و لذا هنرش قدسی بود. در حدیثی از امام رضا(ع) این موضوع بیان شده است. ایشان میفرماید انسانهای نخستین تا زمان قوم نوح به گونهای اهل حضور بودند که تمام حجابهای ملکوت برایشان کنار رفته بود و انسانها هر روز به معراج میرفتند. ولی در زمان قوم نوح حجابها و آلودگیها شدت یافت و بشر از آسمانها منقطع و دوران ظلمت و تاریکی آغاز شد.
وی در پایان تأکید کرد: بشر در هر دورهای که این حجاب را خراب و عهد قدیم را ایجاد کند دورهای جدید احیاء کرده است.
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