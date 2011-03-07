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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

70 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف بوشهر مختومه شد

70 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف بوشهر مختومه شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در 11 ماه سال جاری 70 هزار و 577 پرونده به شوراهای حل اختلاف استان بوشهر وارد شد که 70 هزار پرونده مختومه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حیدر بحرانی بعد از دوشنبه در مراسم راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به رسیدگی 80 درصد پرونده ها در شوراهای حل اختلاف، اظهارداشت: همچنین در این میان 28 هزار و 500 پرونده به صلح و سازش منجر شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: شورای حل اختلاف استان بوشهر در زمینه صلح و سازش رتبه اول کشور را کسب کرده است.

بحرانی گفت: هم اکنون شورای های حل اختلاف بسیاری از مسایل و مشکلات را بدون ارجاع آن به دادگاه حل وفصل می کنند وفقط در شیوه و یا سازماندهی با گذشته خود تفاوت دارند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان با اشاره به نقش این نهاد در رسیدگی به مسایل قضایی مددجویان گفت: پارسال 20 زندانی جرایم مالی غیرعمد با کمک 600 میلیون ریالی این نهاد آزاد شدند و امسال هم تاکنون 32 نفر با پرداخت 600 میلیون ریال از بند رها شده اند و به آغوش خانواده بازگشته اند.

فرید محبی افزود : اکثر خانواده های تحت پوشش دارای سرپرست زن ویا بد سرپرست هستند و مسایل ومشکلات حقوقی خود را دارند که نیاز به مرجعی ویژه دارند.

کد مطلب 1269061

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