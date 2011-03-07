  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۷

آذربایجان شرقی رتبه برتر در توسعه فرهنگ نماز کشور را کسب کرد

تبریز - خبرگزاری مهر: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی برای دومین سال متوالی رتبه برتر و شایسته تقدیر ویژه در توسعه فرهنگ نماز کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این انتخاب با توجه به فعالیت های عمومی و اختصاصی انجام گرفته در توسعه فرهنگ نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله برگزاری دوره آموزش نماز ویژه کارکنان، ‌اجرای برنامه شیوه دعوت فرزندان به نماز ویژه والدین،‌برگزاری جشنواره عکس نماز و نیایش، برگزاری جشنواره فیلمنامه نویسی با موضوع نماز، ‌تجهیز کتابخانه های استان به کتب مربوط به نماز، حمایت از فیلمنامه های مربوط به نماز و تجهیز نمازخانه های ادارات ارشاد استان، حائز رتبه برتر و شایسته تقدیر ویژه شناخته شد و در نوزدهمین اجلاس سراسری نماز کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

انتخاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در نوزدهمین اجلاس سراسری نماز به عنوان برتر و شایسته تقدیر در بین دستگاههای سراسر کشور، با حضور حجه الاسلام و المسلمین قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام سلیمانی دبیر ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار شد.

گفتنی است اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در بین هفت استانی که عنوان برتر و شایسته تقدیر را کسب کرده بودند،‌به عنوان استان برتر مورد تقدیر قرار گرفت.

کد مطلب 1269062

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها