آذربایجان شرقی رتبه برتر در توسعه فرهنگ نماز کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این انتخاب با توجه به فعالیت های عمومی و اختصاصی انجام گرفته در توسعه فرهنگ نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله برگزاری دوره آموزش نماز ویژه کارکنان، ‌اجرای برنامه شیوه دعوت فرزندان به نماز ویژه والدین،‌برگزاری جشنواره عکس نماز و نیایش، برگزاری جشنواره فیلمنامه نویسی با موضوع نماز، ‌تجهیز کتابخانه های استان به کتب مربوط به نماز، حمایت از فیلمنامه های مربوط به نماز و تجهیز نمازخانه های ادارات ارشاد استان، حائز رتبه برتر و شایسته تقدیر ویژه شناخته شد و در نوزدهمین اجلاس سراسری نماز کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

انتخاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در نوزدهمین اجلاس سراسری نماز به عنوان برتر و شایسته تقدیر در بین دستگاههای سراسر کشور، با حضور حجه الاسلام و المسلمین قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام سلیمانی دبیر ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار شد.

گفتنی است اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در بین هفت استانی که عنوان برتر و شایسته تقدیر را کسب کرده بودند،‌به عنوان استان برتر مورد تقدیر قرار گرفت.