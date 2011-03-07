تخریب قبرستان شهدای حره در مدینه به بهانه ایجاد خیابان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری مدینه منوره برای اجرای یک طرح مهندسی در خیابانی در این شهر، گورستان تاریخی شهدای حره را تخریب کرد. بر اساس این گزارش لودرها و بولدوزرهای زیادی در این گورستان در خیابان ملک عبدالله مدینه منوره سرگرم تخریب قبرستان و آماده سازی محوطه آن برای وسیع سازی یک دور برگردان هستند.

همچنین بخشهایی از این قبرستان در سالهای گذشته به بهانه های مختلف مانند خیابان کشی و تعریض آن از بین رفته بود و عملیات جاری برای تخریب بقیه قبرستان ولی گفته می شود این آزاد سازی زمین در واقع به منظور هتل سازی است.

به گزارش مهر، واقعه‌ی حره یا قیام حره قیامی است در سال 63 هجری قمری پس از واقعه‌ی عاشورا که مردم مدینه به رهبری عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه علیه یزید بن معاویه صورت دادند و حاکم یزید را از شهر بیرون کردند.

پس از شهادت امام حسین (ع) حاکم مدینه (عثمان بن محمد بن ابوسفیان) عده‌ای از صحابه‌ی پیامبر و بزرگان مدینه را به دمشق و دربار یزید فرستاد.

آنها در این سفر به فسق و فجور و ظلم فراگیر یزید و دستگاه فاسد او آگاهی یافتند و در بازگشت به مدینه مردم را نیز از وضع فاسد دارالخلافه‌ی یزید و اعمال او آگاه کردند و علیه امویان شوریدند.

حاکم مدینه و مروان و دیگر امویان و حامیان یزید را از شهر بیرون راندند و با عبدالله حنظله بیعت کردند. وقتی خبر این قیام به دمشق رسید، یزید سپاهی 12هزار نفری را به فرماندهی مسلم بن عقبه فرستاد. سپاه شام در حره‌ی واقم توقف کرد و مدتی شهر را محاصره کرد و سپس به شهر تاخته و به مدت سه روز به قتل و غارت پرداخت و نوامیس مسلمانان را هتک حرمت کرد، حتی عده‌ای را که به حرم رسول‌الله (ص) پناه برده بودند، در داخل حرم قتل عام کردند.

گفته شده است در این واقعه هزاران نفر از مردم شهر و تعداد زیادی از صحابه‌ی پیامبر (ص) که تا آن زمان در قید حیات بودند کشته شدند.