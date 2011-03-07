منظومه "مسافر زوریخ" به زیر چاپ رفت

مرجان ریاحی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: "مسافر زوریخ" یک منظومه داستانی است درباره اتفاقات و حوادثی که پیرامون شخصی که معشوق بی‌وفای او به زوریخ رفته، رخ می‌دهد.

این شاعر در عین حال افزود: البته روایت عشق از زبان یک راوی معین در "مسافر زوریخ" پوسته ظاهری این منظومه است و در سویه اصلی آن سعی کرده‌ام به نگرش افراد به زندگی و آنچه پیرامونشان اتفاق می‌افتد، بپردازم.

به گفته ریاحی سرودن این منظومه که از اشعار سپید تشکیل یافته، حدود یک سال به طول انجامیده است و در حال حاضر در 54 صفحه توسط انتشارات جاوید علم به زیر چاپ رفته است.

وی همچنین از نگارش یک اثر داستانی مصور برای گروه سنی نوجوان و با عنوان "مربع" خبر داد و گفت: این کتاب داستان مربعی است که در صفحات یک کتاب زندگی می‌کند و می خواهد از لا به لای این صفحات بیرون بیاید.

ریاحی اضافه کرد: این کتاب هم اخیراً مجوز گرفته و در حال حاضر توسط انتشارات تیمورزاده زیر چاپ است و به زودی منتشر می‌شود.

کتاب‌های پرچینی از اقاقیا، اشاره‌ها، یک کتاب قشنگ، نامه‌های جنگ و نمایشنامه برداشت آزاد از دیگر آثار مرجان ریاحی است.