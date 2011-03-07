به گزارش خبرنگار مهر، حمید شیخ‌محمدی مدیر رادیو ایران در نشست این شبکه رادیویی که امروز دوشنبه 16 اسفندماه برگزار شد، خبر از برنامه‌های رادیو ایران در سال جدید داد و گفت: گروههای برنامه‌ساز رادیو ایران برای گرامیداشت سال جدید 17 ویژه برنامه با موضوعات مختلف را برای پخش تهیه کرده است.

* رادیو ایران و پنج ساعت ویژه برنامه تحویل سال نو

شیخ محمدی ادامه داد: بر مبنای فرهنگ ایرانی و حلول سال جدید و براساس موازین اسلامی- ایرانی ویژه برنامه تحویل سال نو از ساعت 24:30 شب تا 4:30 سحر به طور زنده از گروه اندیشه رادیو ایران پخش خواهد شد.

ارتباط با اماکن مذهبی نظیر حرم امام رضا (ع)، شاهچراغ شیراز، بررسی فرهنگ نوروز در ایران باستان، بررسی فرهنگ نوروز در کشورهایی که در حوزه فرهنگ ایران بزرگ جای گرفته‌اند نظیر تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان- استفاده از موسیقی کهن ایران (ساز و نقاره‌ای که برای سال تحویل استفاده می‌شده)، پخش بیانات مقام معظم رهبری هنگام تحویل سال نو- پیام رئیس جمهوری از بخش‌های مهم این برنامه است.

"نوروز در جبهه"، "نوروز در اسارت"، "بخش شاهنامه‌خوانی"، "بخش حافظ خوانی توسط امیر نوری"، "بررسی آداب و رسوم ایرانی"، "بررسی نوروز در ایران باستان"، " نوروز پس از اسلام"، "بخش طنز"، "پخش دعای تحویل سال نو"، گزارش مردمی"، "ارتباط با مراکز استان‌ها"،‌ "ارتباط با پلیس راه و هواشناسی"، "گزارش از اماکن نگهداری از معلولین و سالمندان"‌، "گزارش از دید و بازدید مردم از یکدیگر و سرزدن به بیمارستان‌ها" از دیگر قسمت‌های ویژه برنامه تحویل سال نو می‌باشد. حسین معصومی تهیه کننده و سردبیر این ویژه برنامه می‌باشد.

*گروه حماسه "صد سال به این سال‌ها"‌

به همت گروه حماسه رادیو ایران همچون سال گذشته ویژه برنامه "صد سال به این سال‌ها" با حضور عوامل برنامه ساز کوچه رادیو هر شب از ساعت 18 تا 20:45 در یک دید و بازدید نوروزی در خانه شما را می‌زنند و از نحوه پذیرایی شما تا خیلی از آدم‌هایی که شماها نمی‌شناسید و تا حال خانه‌شان عید دیدنی نرفته‌اید گزارش تهیه می‌کند. اگر می‌خواهید عید امسال خانه وزیر و وکیل و هنرمند و ورزشکار و مخترع و دیگران بروید با برنامه عصرگاهی رادیو ایران همراه شوید. این برنامه به سردبیری و تهیه کنندگی محمد بخشایش تولید می‌شود.

*گروه سیاست "جهان در سالی که گذشت" و "تلالو انقلاب"

رادیو ایران در "جهان در سالی که گذشت" 33 موضوع مهم سیاسی در مورد ایران، خاورمیانه و بین‌الملل را بررسی خواهد کرد. در این برنامه که به سردبیری فرهاد همتی از ساعت 21:30 تا 22 شب پخش خواهد شد، هر شب به تحلیل یک موضوع مهم سیاسی درباره ایران در سال 89، تحلیل یک موضوع مهم سیاسی یا اقتصادی منطقه خاورمیانه و تحلیل یک موضوع مهم سیاسی یا اقتصادی در سال 89 خواهد پرداخت.

معرفی یک چهره خبرساز سیاسی خارجی در سال 89، حاشیه‌های شنیدنی مربوط به سال 89 و یاران از نگاه مقامات و تحلیل‌گران خارجی در سال 89 از دیگر بخش‌های این برنامه است.

مدیر رادیو ایران گفت: مروری بر مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در ابتدای سال جدید از چند نظر مهم به نظر می‌رسد. زیرا ما قصد داریم در برنامه "جهان در سالی که گذشت" ارایه تحلیلی دقیق و جامع از تحولات سیاسی و بین‌المللی در سال گذشته برای افزایش شناخت سیاسی مخاطبان و دقیق‌تر کردن نگاه و تحلیل آنها نسبت به تحولات، سال پیش روی ارایه دهیم، حسین نافذ عارفی تهیه کننده این برنامه است.

شیخ محمدی ادامه داد: گروه سیاست رادیو ایران به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران در دوازدهم فروردین در برنامه‌ای نیم ساعته به نام "تلالو انقلاب" به مراحل سه گانه شکل گیری، تثبیت و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

*گروه جامعه "بهار ایرانی"، "صبحانه با طعم ورزش"، "بهارانه"

عوامل برنامه ساز جمعه ایرانی در ایام عید ویژه برنامه بهار ایرانی را تقدیم شنوندگان می‌کنند. "بهار ایرانی" با تهیه سعید توکل از 28 اسفند تا هفته اول عید از ساعت 9 صبح تا 11 با آیتم‌های مختلفی همچون مطرح شدن مسایل نوروز، خرید شب عید، سفرهای نوروزی، میهمانی‌ها، دید و بازدیدها، پخش ترانه‌های شاد و اجرای مسابقات زنده از آنتن رادیو ایران پخش می‌شود.

"بهار ایرانی" در فضایی طنز ساعاتی شاد و مفرح را برای شنوندگان ایجاد می‌کند. همچنین در هفته دوم عید این برنامه از ساعت 12 تا 13 ظهر پخش می‌شود. گروه جامعه رادیو ایران در ویژه برنامه "صبحانه با طعم ورزش" از زندگی ورزشکاران با علاقمندان ورزش می‌گوید.

این ویژه برنامه صبحگاهی که بعد از خبر ساعت 7 صبح با محوریت بحث ورزش ورزشکاران در ایام نوروز پخش می‌شود، برنامه‌ای شاد، مفرح و خانوادگی است که با سردبیری و اجرای محمدرضا احمدی موحد که مهری قلع‌ریز و تینا میرکریمی در اجرا او را یاری می‌دهند و تهیه مردمی بانو فطرتی از 29 اسفند تا 13 فروردین از رادیو ایران پخش می‌شود.

* تنها برنامه گروه اندیشه "آیه بهار"

گروه اندیشه رادیو ایران در "آیه بهار" به بررسی نعمت‌های الهی که کمتر به آن توجه شده می‌پردازد.

سردبیر و نویسنده این ویژه برنامه که از اول شروع می‌شود و تا 13 فروردین ادامه دارد را احمد بیات بر عهده دارد. "آیه بهار" از ساعت 6:30 صبح به مدت نیم ساعت پخش می‌شود. در بخش اول حجت الاسلام و المسلمین علی سرلک به بررسی نعمت‌هایی همچون (راه- سایه- آسمان- هوا و ...)می پردازد که معمولاً آدمی از آن غافل است. علیرضا فتحی پور هم اطلاعات جالب علمی راجع به این نعمت‌ها ارایه می‌دهد و به بررسی تفسیر قرآن در خصوص این نعمات می‌پردازد. بیان نکته اختلافی در خصوص آداب نوروزی و پخش آنونس از دیگر بخش‌های این برنامه است.

* گروه فرهنگ "برخاست بوی گل"، "قند پارسی"، "گلبانگ"، "و اما بعد"

گروه فرهنگ رادیو ایران در یک برنامه صبحگاهی شنوندگان را میهمان موسیقی کلام ایرانی می‌کند. "برخاست بوی گل" که به سردبیری و تهیه کنندگی محمود مختاری از ساعت 20:30 شب به مدت نیم ساعت پخش می‌شود، تلفیق موسیقی و کلام ایرانی است. سعی می‌شود در موسیقی‌ها از موسیقی اصیل، محلی و شاد بهاری استفاده شود. کلام ها نیز مناسب با ایام نوروز در راستای طراوت و شادی بخش شنوندگان است. در این برنامه اشعار تمام شاعرانی که درباره بهار و نوروز و عید سروده‌اند توسط استاد امیر نوری خوانده می‌شود. این برنامه از 28 اسفند شروع می‌شود و تا 14 عید ادامه دارد.

همچنین گروه فرهنگ رادیو ایران ظهرهای عید نوروز در ویژه برنامه‌ "قند پارسی" شنوندگان را میهمان موسیقی اصیل ایرانی و نمونه‌های نظم و نثر کهن ایرانی می‌کند. این برنامه ادبی را امیر نوری گویندگی و کیانپور تهیه می‌کند. مدیر رادیو ایران ادامه داد:‌ علاقمندان موسیقی سنتی می‌توانند در ایام نوروز شنونده برنامه "گلبانگ" کاری از گروه فرهنگ این شبکه رادیویی از ساعت 15 الی 16 باشند.

شیخ محمدی به برنامه "و اما بعد" که گفتگو محور و در گستره فرهنگ و ادب فارسی است اشاره کرد و گفت: گروه فرهنگ اردوی ایران در ساعت 22:30 شب به مدت نیم ساعت در برنامه "و اما بعد" که گفتگو محور و در گستره فرهنگ و ادب فارسی است با ادیبان، هنرمندان چهره‌های ماندگار گفتگو می‌کند. مهدی ساعی تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.

*گروه دانش: "مسابقه دوراهی"، "گفتگو"، "ویژه دانش"

شیخ محمودی ادامه داد: "مسابقه دوراهی" با اجرای ژاله صادقیان و علیرضا جاویدنیا به سردبیری بهزاد محمودزاده و تهیه جواد فیاضی هر روز از ساعت 17 تا 18 پخش خواهد شد. این مسابقه که با موضوعات خانوادگی، تفریحی و طنز است با حضور نهادها و سازمان‌ها برگزار می‌شود. همچنین "گفتگو" از ساعت 16 به مدت یک ساعت و "ویژه دانش" از ساعت 22:30 به مدت نیم ساعت پخش می‌شود.

شیخ محمدی در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای 28 اسفند از ساعت 16 به مدت یک ساعت گروه دانش رادیو ایران در برنامه‌ای به معرفی برنامه نوروزی شبکه می‌پردازد. به مناسبت 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران گروه سیاست در ویژه برنامه "مشعل هدایت" که از ساعت 16 به مدت یک ساعت به سردبیری حسن ریاحی و کارشناس مجری حمیدرضا حاتمی پخش می‌شود به بررسی این رخداد مهم می‌پردازد. این برنامه که در قالب میزگرد و مستند گزارشی است با هدف آشنایی مخاطبین با روند ملی شدن صنعت نفت، اطلاع از دستاوردهای صنعت گاز و نفت کشور با مسئولان حوزه نفت و گاز کشور تهیه می‌شود.