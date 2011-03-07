دومین همایش ملی کاربردی معماری سازمانی در ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، دومین همایش ملی کاربردی معماری سازمانی در ایران دوشنبه با هدف تلاش برای دستیابی به درک مشترک از معماری سازمانی در سطح ملی، شناسایی متخصصین ونخبگان علمی و فنی،معرفی جدیدترین دستاوردهای علمی و کاربردی و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و تحقیق در زمینه معماری سازمانی در حال برگزاری است.

معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی IS/IT ، فرصتها و تهدیدها،‌ الگوی مناسب پیاده سازی معماری سازمانی، ضرورت معماری سازمانی و معماری سازمانی چابک از جمله محورهای این همایش است.

مشاور و مدیر کل دفتر استاندار اصفهان در حاشیه این همایش اظهار داشت: نوع دیدگاه ها به موضوع فناوری اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون طراحی معماری و نظام منسجم نمی توان برنامه های راهبردی و چشم اندازها را اجرا کرد.

وی تصریح کرد: چنانچه طرح آرمان شهرهای اسلامی از معماری سازمانی برخوردار نباشد به شکست می خورد.

مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه ایجاد شهرهای الکترونیک و هوشمند از مباحث روز دنیا به شمار می رود، تاکید کرد: به دلیل هزینه بالای توسعه، اداره و نگهداری در شهرهای الکترونیک لزوم استفاده از معماری سازمانی بیش از پیش اشکار می شود.

این همایش توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان و با حضور مدیران ارشد،کارشناسان فناوری اطلاعات و دانشگاهیان از سراسر کشور در اصفهان برگزار شده است.

نخستین همایش ملی کاربردی معماری سازمانی در ایران در اسفندماه سال گذشته در اصفهان برگزار شده بود.