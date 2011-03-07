40 هکتار از اراضی ملی استان زنجان جنگلکاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت سعادتی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، 58 درصد اراضی طبیعی استان را ملی عنوان کرد افزود: در حال حاضر یک میلیون و 237 هزار هکتار اراضی ملی در استان وجود دارد که 40 هکتار آن امسال درختکاری شد.

سعادتی با یادآوری اینکه سال 2011 به نام سال جنگل نامگذاری شده است، افزود: توزیع اصله های نهال از اول اسفند ماه امسال آغاز شده و تا پایان امسال یک میلیون اصله نهال توزیع خواهد شد.

وی به اقدامات انجام شده از سوی منابع طبیعی و آبخیزداری استان اشاره کرد و گفت: در سالجاری از تصرف هفت هزار و 500 هکتار اراضی ملی پیشگیری و 31 مورد ساختمان و باغ غیرمجاز نیز قلع و قمع شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان همچنین از رفع تصرف 10 هزار و شش هکتار زمین طی چهار سال گذشته به ارزش 130 میلیارد تومان خبر داد و افزود: در سالجاری نیز هزار و 400 هکتار از اراضی استان خلع ید و رفع تصرف شد.

سعادتی با اشاره به 120 مورد حریق رخ داده در استان گفت: امسال هزار و 100 هکتار از زمینهای استان که عمدتا ً از مراتع بودند اطفاء حریق شد.

وی از اخذ سند برای 31 هزار هکتار خبر داد و خاطر نشان کرد: تا کنون سند یک میلیون و 100 هزار هکتار از اراضی ملی استان اخذ شده و این مقدار 95 درصد اراضی ملی استان است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به جنگل های طبیعی استان گفت: 97 هزار هکتار جنگل طبیعی و 16 هزار هکتار جنگل دست کاشت در استان وجود دارد.

سعادتی از تأمین زمین برای مهاجرت معکوس در جوار 30 روستا برای نخستین بار در کشور خبر داد و افزود: این اقدام در 150 هزار متر مربع به عنوان پایلوت کشوری انجام شد.

وی همچنین از رشد 60 درصدی شناسایی، استعدادیابی و تخصیص زمین برای طرح های کشاورزی و صنعتی استان خبر داد و گفت: امسال، هزار و 550 هکتار زمین شناسایی شد که نسبت به سال گذشته 60 درصد رشد دارد.