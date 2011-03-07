زنگ طبیعت در هنرستان شهید مطهری زنجان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، زنگ طبیعت همزمان با هفته منابع طبیعی ظهر دوشنبه با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان و تعدادی از مسئولین آموزش و پرورش در هنرستان فنی شهید مطهری زنجان نواخته شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه امسال به نام سال جنگل نامگذاری شده است، گفت: به دلیل نقش گسترده و مهم جنگل و منابع طبیعی در زندگی انسان ها، سال میلادی جاری از سوی سازمان ملل متحد، جهت حفاظت و نگهداری از جنگل ها به نام سال جنگل نامگذاری شد.

قدرت سعادتی افزود: 60 درصد اکسیژن مصرفی انسان ها و سایر موجودات توسط جنگل ها تأمین می شود و جذب گازکربنیک نیز از دیگر نقشهای مهم جنگلها و فضای سبز است.

سعادتی جلوگیری از گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی را از دیگر نقشهای جنگل در زندگی انسان ها عنوان کرد و اظهار داشت: وجود گازهای گلخانه ای مهمترین دلیل گرم شدن زمین است و در طی 100 سال گذشته به دمای کره زمین چهار درجه افزایش یافته است.

وی با تأکید بر حفاظت از جنگلها و فضای سبز بر لزوم حفاظت پایدار یعنی احیای منابعی که از دست می رود تأکید کرد و افزود: متأسفانه به دلیل کم آگاهی یا عدم آگاهی مردم یا مسئولین، بسیاری از مراتع تخریب می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه امنیت زیستی مردم و موجودات بستگی به منابع طبیعی دارد، گفت: یک انسان بالغ روزانه نیاز به یک کیلوگرم غذا، 1.5 کیلوگرم آب و 16 کیلوگرم اکسیژن دارد و این نشان دهنده نقش منابع طبیعی در ادامه حیات انسان هاست.

سعادتی جلوگیری از سرمازدگی، خشکسالی و سیل زدگی را از دیگر اثرات مهم درختکاری و جنگل ها عنوان کرد و افزود: علاوه بر آن جنگل ها ارزش گردشگری و استفاده از آن ها در اوقات فراغت را دارد.

وی ادامه داد: برخی از درختان همانند گردو، افرا، کاج و اکالیپتوس موادی تولید می کنند که باکتری های مضر و حشرات موذی را از بین می برد.

در این مراسم زنگ طبیعت، به دست مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان نواخته شد و اطلاعیه روز طبیعت توسط یکی از دانش آموزان هنرستان قرائت گردید.

همچنین در پایان برنامه چند اصله نهال توسط مسئولین و دانش آموزان در باغچه هنرستان فنی شهید مطهری کاشته شد.