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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۱

زنگ طبیعت در هنرستان شهید مطهری زنجان نواخته شد

زنگ طبیعت در هنرستان شهید مطهری زنجان نواخته شد

زنجان - خبرگزاری مهر: زنگ طبیعت همزمان با هفته منابع طبیعی در هنرستان فنی شهید مطهری زنجان نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، زنگ طبیعت همزمان با هفته منابع طبیعی ظهر دوشنبه با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان و تعدادی از مسئولین آموزش و پرورش در هنرستان فنی شهید مطهری زنجان نواخته شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه امسال به نام سال جنگل نامگذاری شده است، گفت: به دلیل نقش گسترده و مهم جنگل و منابع طبیعی در زندگی انسان ها، سال میلادی جاری از سوی سازمان ملل متحد، جهت حفاظت و نگهداری از جنگل ها به نام سال جنگل نامگذاری شد.

قدرت سعادتی افزود: 60 درصد اکسیژن مصرفی انسان ها و سایر موجودات توسط جنگل ها تأمین می شود و جذب گازکربنیک نیز از دیگر نقشهای مهم جنگلها و فضای سبز است.

سعادتی جلوگیری از گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی را از دیگر نقشهای جنگل در زندگی انسان ها عنوان کرد و اظهار داشت: وجود گازهای گلخانه ای مهمترین دلیل گرم شدن زمین است و در طی 100 سال گذشته به دمای کره زمین چهار درجه افزایش یافته است.

وی با تأکید بر حفاظت از جنگلها و فضای سبز بر لزوم حفاظت پایدار یعنی احیای منابعی که از دست می رود تأکید کرد و افزود: متأسفانه به دلیل کم آگاهی یا عدم آگاهی مردم یا مسئولین، بسیاری از مراتع تخریب می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه امنیت زیستی مردم و موجودات بستگی به منابع طبیعی دارد، گفت: یک انسان بالغ روزانه نیاز به یک کیلوگرم غذا، 1.5 کیلوگرم آب و 16 کیلوگرم اکسیژن دارد و این نشان دهنده نقش منابع طبیعی در ادامه حیات انسان هاست.

سعادتی جلوگیری از سرمازدگی، خشکسالی و سیل زدگی را از دیگر اثرات مهم درختکاری و جنگل ها عنوان کرد و افزود: علاوه بر آن جنگل ها ارزش گردشگری و استفاده از آن ها در اوقات فراغت را دارد.

وی ادامه داد: برخی از درختان همانند گردو، افرا، کاج و اکالیپتوس موادی تولید می کنند که باکتری های مضر و حشرات موذی را از بین می برد.

در این مراسم زنگ طبیعت، به دست مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان نواخته شد و اطلاعیه روز طبیعت توسط یکی از دانش آموزان هنرستان قرائت گردید.

همچنین در پایان برنامه چند اصله نهال توسط مسئولین و دانش آموزان در باغچه هنرستان فنی شهید مطهری کاشته شد.

کد مطلب 1269071

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