"زبان مادری" امروز به پایان راه رسید

محمدپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: زبان باعث بوجود آمدن نظام های اجتماعی و خانوادگی و زمینه ساز رشد و تعالی انسان می‌شود. زبان مبنای تفاهم آدمیان است. مخلوقی شگفت‌انگیز که آدمیان برای برقراری هر نوع ارتباط لاجرم از آن بهره می‌گیرند. زبان که نقطه تمایز انسان و حیوان به حساب می آید ، بزرگترین موهبت خداوند به انسان است. همه این مسائل دلیل ساخت اولین فیلم سینمایی من بوده است.

وی ادامه: طبق برنامه‌ریزی‌ها فیلمبرداری این فیلم سینمایی امروز دوشنبه 16 اسفند در تهران به پایان رسید. این فیلم پنج شخصیت اصلی دارد که چهار نفر از آنها به چهار زبان زنده دنیا صحبت می‌کنند و نفر پنجم نیز لال است و نمی‌تواند صحبت کند . فیلم زبان مادری به مسئله تقابل زبان و مشکلاتی که برای افراد در ارتباط برقرار کردن به دلیل تفاوت زبان پیش می‌آید می پردازد.

بازیگران اصلی فیلم عبارتند از پیر داغر از لبنان . شهره قمر، ماریا گارسیا از اسپانیا، هستی مهدوی‌فر و بهروز چاهل از هندوستان...."زبان مادری" اولین تجربه محمدپور در زمینه کارگردانی سینما است.

امیر محمد زند، ناصر فروغ، خشایار راد،هایده حائری، آتش تقی پور، مهناز منافی ظاهر، مژگان غلامی، ملیکا عبدالهی، محمد رضا رحمانی،مریم خلیلی پور و...

عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری :حسن پویا ، تدوین: حسین زندباف،صداگذار: علیرضا علویان، مجری طرح و مدیر تولید: محمدصادق آذین، منشی صحنه: روح انگیز شمس،جلوه های صمعی و بصری: دکتر سید امیر رضا معتمدی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: سیدمحسن اورنگ، صدابردار: سلیم احمدی، طراح گریم: کیان اولاد وطن، طراح صحنه و لباس: رضا مهدی زاده، تهیه‌کننده: حسین زندباف.

وی فیلمنامه فیلم‌های" زن‌ها فرشته‌اند"، "خروس جنگی"،" فاصله"، "قلقلک"، "راننده تاکسی"، "داماد خجالتی" و... را نوشته است.