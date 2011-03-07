تجدید نظر رئیس جمهور برزیل در موضع گیری نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهیان نماینده تهران در گفتگو با روزنامه تهران تایمز، گفت: روسوف پس از دریافت نامه از سوی ایران تشکر و تأکید کرد برزیل سیاست گزینشی و تبعیض آمیز را نسبت به مسائل حقوق بشری دنبال نمی کند.

وی افزود: به نظر می رسد اطلاعات غلطی در مورد برخی پرونده های قضایی در ایران از جمله پرونده سکینه محمدی آشتیانی به روسوف داده شده بود.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس همچنین اعلام کرد از رئیس جمهور برزیل دعوت شد تا برای توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه حقوق بشر به ایران سفر کند و روسوف هم این دعوت را پذیرفت.

علاوه بر این، الهیان، در گفتگویی، که روز شنبه منتشر شد، گفت: این تعاملات با کشورهای مستقل و شرکای سیاسی و استراتژیک ایران در جهان بسیار ضروری است، چرا که پس از شکست کودتای مخملی در ایران، خط جدید حمله غرب ارائه یک چهره جعلی و دروغین خشونت گرا از شخصیت ها و ذخایر فکری نظام مانند آیت الله مصباح یزدی، آیت الله سید احمد خاتمی، آیت الله یزدی و آقای حسین شریعتمداری است. ملت ما می داند که این شخصیت ها از چهره های فکری-سیاسی تاثیرگذار هستند که اکثر فعالیت هایشان در حوزه های تئوریک و گسترش اسلام ناب متمرکز بوده است، اما می بینیم که نهادهای مدعی حقوق بشر و خصوصا پارلمان اروپا نام این بزرگواران را در لیست تحریم های خود جای داده است. بنابراین، ملت های دنیا باید بدانند که جهان لیبرال سرمایه داری پس از تحریم دانشمندان هسته ای ایران و ترور آنها، اکنون به دنبال تحریم شخصیت های فکری- استراتژیک نظام مقدس جمهوری اسلامی است و این خط جدید، نشان از ناتوانی همه جانبه غرب برای اضمحلال اسلام ناب در جهان دارد.

الهیان، در نامه خود، به افشای سیاست های خصمانه برخی دولت های غربی در برابر ایران و توطئه های سرویس های جاسوسی برخی کشورها علیه ایران پرداخته بود. وی همچنین ضمن اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، نقش سرویس های جاسوسی MI6، سیا و موساد در این حوادث و سوء استفاده سفارتخانه های برخی کشورها از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان از فضای سیاسی کشور و حمایت آنها از سران فتنه با هدف براندازی نظام را تشریح کرده بود.