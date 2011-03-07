فریاد شیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه کتابی که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به نشر پیدایش سپرده بودم در حال طی کردن مراحل فنی پیش از چاپ هستند و در حال حاضر تصویرگری هر سه کتاب آغاز شده است.

وی گفت: کتاب اول "آلبوم یادگاری" نام دارد که یک داستان است. این داستان به‌صورت تلفیق با یک آلبوم عکس است که این آلبوم 12 فریم دارد و هر فریم متن مخصوص به خود را دارد. این کتاب را می‌توان نوعی فلاش‌بک به کودکی‌ها دانست یا می‌توان آن را گم شدن چیزی یا شیئی تلقی کرد. مثلا گم شدن عروسک به نوعی گم‌شدن راوی داستان است. داستان "آلبوم یادگاری" می‌تواند به نوعی برای آدم بزرگ‌ها هشدار باشد چون در برخی مقاطع بچه‌ها را دست کم می‌گیرند.

شیری ادامه داد: کتاب دومی که برای چاپ آماده می‌شود، "خدا دلش برای کی تنگ می‌شه" نام دارد و یک مجموعه شعر سپید است. در سرودن اشعار این مجموعه سعی‌ام بر این بود که شعرها از زبان نوجوانان باشد که خطابشان به بزرگ‌ترهاست و بحث مهم این است که زندگی از دید نوجوانان چگونه است و مسائلی که ممکن است مورد اهمیت بزرگ‌ترها نباشد. درد و رنج‌های کودکانی که در رنج و فقر رشد می‌کنند در این شعرها بیان می‌شود و تلاش کردم فضای اشعار طوری نباشد که زندگی کودکان مرفه و ثروتمند را روایت کند.

این شاعر کودک گفت: کتاب سوم نیز یک داستان است که در واقع می‌توان انتشار آن را تجدید چاپ توصیف کرد. این داستان که "آدم‌های سیاه،‌آدم‌های سپید" نام دارد ابتدا توسط انتشارات نیگما منتشر شد که چون این ناشر فعالیت‌های بخش کودک و نوجوان خود را ادامه نداد، تصمیم گرفتم کتاب را به نشر پیدایش بدهم. بنابراین کتاب با تصویرگری و چاپ جدید منتشر خواهد شد.

وی افزود: "آدم‌های سیاه،‌آدم‌های سپید" به نوعی افسانه‌ای از خلقت، زمین و انسان است. این اثر در حوزه ادبیات مدرن کودک و نوجوان جا دارد و ناشر هم فرمت تازه و خاصی را برای تصویرگری آن به کار خواهد گرفت. این کتاب تجربه تازه‌ای در حوزه ادبیات کودک و نوجوان خواهد بود.

این نویسنده گفت: کار نگارش رمان تازه‌ای را نیز به پایان برده‌ام که هنوز آن را به ناشر تحویل نداده‌ام. " داستان کتابی که نوشته نشده بود" نام این کتاب است و به‌زودی آن را تحویل ناشر خواهم داد. این رمان به نوعی رابطه بینامتنی با "ماهی سیاه کوچولو"ی صمد بهرنگی و "شازده کوچولو" دارد و به نظرم در زمینه ادبیات کودک و نوجوان تجربه تازه‌ای است.

شیری گفت: رمان‌هایی که امروز برای کودکان و نوجوانان منتشر می‌شود، اکثراً ترجمه هستند و بازار از رمان‌های ترجمه‌ای اشباع شده است. در حال حاضر رمان ایرانی در گروه سنی کودک و نوجوان بسیار کم نوشته و منتشر می‌شود و اگر هم رمانی باشد با روش سنتی نوشته ‌شده است. نباید در نگارش رمان، نوجوانان را دست کم بگیریم.یعنی باید تکنیک را به‌کار بگیریم. در غیر این صورت رمان‌ها جواب نیازها را نمی‌دهد.