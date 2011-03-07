هشدار مقام وزارت بهداشت نسبت به عرضه آجیلهای تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید رضا غلامی افزود: برای اطمینان از سلامت آجیل، باید مدتی آن را در دست نگه داشت و در صورتی که دست رنگی شد نباید آن را خریداری کرد زیرا نشان دهنده استفاده از رنگهای غیر مجاز است.

وی اظهار داشت: آجیلهایی که کرم زده باشد، نم یا رطوبت داشته باشد برای خرید مناسب نیست و به طور معمول تخمه هایی که به دست رنگ پس بدهند یا پسته هایی که بیش از حد قرمز باشند، از مصادیق آجیلهای رنگی، نامرغوب و غیربهداشتی هستند.

غلامی افزود:‌ با وجود اینکه مصرف آجیل های بسته بندی شده و دارای تمامی علائم تضمین کننده سلامت کالا، مانند پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا هنوز در فرهنگ خرید شهروندان جا نیفتاده است اما خرید این نوع آجیل، تمامی ملاکهای یک خرید مناسب را داراست.

وی با بیان اینکه هموطنان باید از تهیه انواع آجیل از دست ‌فروشها و یا اتومبیلهایی که داخل آن به عرضه انواع آجیل می‌پردازند خودداری کنند، تاکید کرد: باید آجیلها را از مکانهای مشخص، مراکز آجیل ‌فروشی ثابت و دارای مجوز آجیل ‌فروشی و یا قنادیهای دارای مجوز تهیه کنند.