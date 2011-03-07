اقتدار پلیس در گرو بنیه رزمی و دفاعی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرهنگ مجید بزمون پیش از ظهر دوشنبه در همایش بزرگ ورزشهای رزمی و دفاع شخصی پلیس استان تهران در ستاد فرماندهی این استان حاضر شد و افزود: اداره تریبت بدنی فرماندهی انتظامی استان تهران در جهت افزایش بنیه رزمی و دفاعی نیروهای انتظامی استان و در راستای ایجاد آمادگی جسمانی و تبحر در فنون ورزشی مختلف که در ماموریت ها و مانورهای عملیاتی نظامی کاربرد دارند آموزش های لازم را ارائه و افسران مجرب و کارکشته ای را در این خصوص تربیت کرده است.



وی با اشاره به اینکه اقتدار یک پلیس خوب در گرو توان و بنیه رزمی و دفاعی او است، گفت: هدف از برگزاری این همایش در حضور اصحاب رسانه به نمایش گذاشتن توانمندی و اقتدار پلیس و بالا بردن سطح آمادگی جسمانی و رزمی و ایجاد اعتماد به نفس برای ماموران انتظامی است تا با کسب آمادگی و اقتدار کامل حضور مقتدرانه ای در مبارزه با هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت داشته باشند.



سرهنگ بزمون در پایان به عناوین مهم کسب شده پلیس استان تهران در میادین مسابقات سراسری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه پلیس، امروزه برای افزایش اقتدار، شأن و مزلت خود در کنار جامعه محور بودن و داشتن روحیه لطیف مردمی از آخرین دستاوردهای علمی و تجربی و امکانات و تجهیزات دفاعی و رزمی نیز استفاده مستمر داشته است.



وی گفت در راستای همین تلاش شبانه روزی، پلیس استان تهران موفق شده است در صحنه ها و میادین مختلف ورزشی با حضوری مقتدرانه موفق به کسب عناوین قهرمانی چون مقام اول کشتی پهلوانی سراسری ناجا، کسب مقام اول کشتی آزاد سراسری نیروهای مسلح، مقام سوم مسابقات شنای نیروهای مسلح، کسب مقام دوم وزنه برداری سراسری ناجا، کسب مقام سوم تیم تنیس روی میز سراسری ناجا، کسب مقام دوم و سوم انفرادی مسابقات آمادگی جسمانی شود .