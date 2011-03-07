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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۲

با حضور سعیدلو؛

پیست اسکیت و سالن بزرگ وزنه برداری ایلام به بهره برداری رسید

پیست اسکیت و سالن بزرگ وزنه برداری ایلام به بهره برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی کشور و مسئولان استان ایلام پیست اسکیت و سالن بزرگ وزنه برداری ایلام به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام ظهر دوشنبه در این آیین گفت: برای اجرای این پروژه در مجموع 9 میلیارد و 156 میلیون ریال اعتبار در استان ایلام هزینه شده است.

فرزاد فتاحی اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها تحول بزرگی در ورزش استان ایجاد خواهد شد و اجرای این پروژه ها نشانه توجه ویژه دولت به ورزش مناطق کمتر توسعه یافته است.

فتاحی تصریح کرد: توسعه اماکن ورزشی در روستاها یکی از برنامه‌های این اداره کل بوده و تاکنون چهار سالن ورزشی روستایی در استان ایلام به بهره‌برداری رسیده است.

در مراسم بهره برداری از پروژه پیست اسکیت و سالن بزرگ وزنه برداری شهید "عسکر کمری" شهرستان ایلام علی سعیدلو جمعی از مقامات استان، خانواده های شاهد و ایثارگر و جامعه ورزش استان حضور داشتند. 

کد مطلب 1269084

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