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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

تلفن شکایات از بهداشت محیط در ایام نوروز اعلام شد

تلفن شکایات از بهداشت محیط در ایام نوروز اعلام شد

شماره تلفن 09678 برای اعلام شکایات مردم از بهداشت محیط در ایام نوروز اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت آغاز سال جدید ستاد فوریتهای سلامت محیط و کار وزارت بهداشت برای افزایش رفاه حال شهروندان اطلاعیه ای منتشر کرد.

در آستانه حلول سال نو و آغاز سفرهای نوروزی و تشدید فعالیت های صنوف در تمامی رده ها و اطلاع رسانی به هموطنان گرامی در زمینه حقوق شهروندی آنان مرتبط با مسائل بهداشتی و اعلام موارد غیر بهداشتی در صورت لزوم به محل مناسب،  سامانه مدیریت ارتباطات مردمی ستاد فوریتهای سلامت محیط و کار آماده اخذ اخبار مردمی در زمینه تخلفات بهداشتی است.

به همین جهت هموطنان گرامی در سراسر کشور می توانند تمامی موارد فوق الذکر را از ساعت 8 صبح تا 8 شب (حتی در ایام تعطیل) به کد تلفن 09678  اعلام کنند.
 

کد مطلب 1269085

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