تلفن شکایات از بهداشت محیط در ایام نوروز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت آغاز سال جدید ستاد فوریتهای سلامت محیط و کار وزارت بهداشت برای افزایش رفاه حال شهروندان اطلاعیه ای منتشر کرد.

در آستانه حلول سال نو و آغاز سفرهای نوروزی و تشدید فعالیت های صنوف در تمامی رده ها و اطلاع رسانی به هموطنان گرامی در زمینه حقوق شهروندی آنان مرتبط با مسائل بهداشتی و اعلام موارد غیر بهداشتی در صورت لزوم به محل مناسب، سامانه مدیریت ارتباطات مردمی ستاد فوریتهای سلامت محیط و کار آماده اخذ اخبار مردمی در زمینه تخلفات بهداشتی است.

به همین جهت هموطنان گرامی در سراسر کشور می توانند تمامی موارد فوق الذکر را از ساعت 8 صبح تا 8 شب (حتی در ایام تعطیل) به کد تلفن 09678 اعلام کنند.

