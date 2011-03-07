گفتگو با مسافران مترو حالم را خوب می کرد/ جا به جایی مانع فسیل شدن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مترو در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: اوایل راه اندازی مترو تعداد مسافران مترو کم بود و خیلی ها می گفتند مترو جواب نداده و روزنامه ها هم می نوشتند مترو در هاله ای از ابهام قرار دارد اما از وقتی که ایستگاه امام خمینی مترو راه اندازی شد تعداد مسافران بسیار افزایش یافت و کم کم مترو تبدیل به وسیله ای مورد اعتماد شد که حجم قابل توجهی از سفرهای شهری تحت پوشش داد.



گفتگو با مسافران مترو حالم رو خوب می کرد

وی با بیان این که وقتی من در دفترم دچار تنش و مشکلات روحی می شدم می رفتم داخل خطوط مترو و سوار قطار می شدم و با صحبت کردن با با مسافران حالم بهتر می شد.

هاشمی در پاسخ به اینکه چه مدت زمانی در محل کار حاضر می شده افزود: از ساعت 5.45 دقیقه که بیدار می شدم دیگر نمی خوابیدم و تا یک ربع به 7 به دفترم می رسیدم و تا تا بعد ساعت 8 هم سر کار بودم.

مرگ خانم نابینا تلخترین خاطره ام از مترو است

وی همچنین در مورد شیرین ترین و تلخ ترین خاطره خود در طول مدت فعالیتش گفت: تلخ ترین خاطره من خاطره فوت خانم نابینایی بود که متاسفانه جان خود را در مترو از دست داد که امیدوارم این حادثه تلخ دیگر هیچگاه تکرار نشود.

مدیر عامل سابق مترو گفت: تقریبا سه میلیارد سفر تا کنون با مترو داشته ایم که هیچیک از مسافران مترو جز این خانم دچار سانحه و کشته نشده اند، برای اینکه چنین حادثه ای هرگز در مترو تکرار نشود دستور دادیم زیر بناهای لازم برای تردد افراد نابینا در مترو فراهم شود و از لحظه ورود افراد روشندل تا خروج آنها از مترو پرسنل مترو آنها را همراهی و کمک کنند که امیدواریم شرکت بهره برداری مترو همواره به این موضوع مهم توجه کند.

هر جا لازم باشد به مترو کمک می کنم

وی در پاسخ به این سوال که آیا همکاری خود را با مجموعه مترو تهران ادامه می دهد: با توجه به اظهارات شهردار تهران هرجا لازم باشد به مترو کمک می کنم و تجربیات خود را در اختیارشان قرار خواهم داد.



جا به جایی از فسیل شدن فکر جلوگیری می کند

محسن هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر علت استعفایش و اینکه آیا انتظار نداشتید شهردار تهران استعفای شما را نپذیرد گفت: این اولین باری نیست که من استعفا داده ام و بارها خواسته ام استعفا دهم، حتی زمان شهردار بودن آقای احمدی نژاد هم استعفا دادم و پذیرفته نشد. زمان ریاست جمهوری ایشان هم استعفا دادم و پذیرفته نشد. اما وقتی کسی در شهرداری بیش از هشت سال مدیر بماند فکرش فسیل می شود و بهتر است جا به جایی در مدیریت صورت گیرد تا نوآوریهایی هم به دنبال داشته باشد.

مدیر عامل سابق مترو تهران و حومه در پایان با تقدیر از خبرنگاران گفت: یکی از رمز های موفقیت من در مدت فعالیتم همکاری و ارتباط خوب با خبرنگاران بود تا جایی که حتی در مواقع خاص مانند ریزش تونل ها نیز این ارتباط به خوبی برقرار می شد و سرعت عمل در انتقال اخبار بالا بود.