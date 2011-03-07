آبتین گلکار که به طور تخصصی به ترجمه آثار ادبی از زبان روسی به فارسی می‌پردازد درباره ترجمه‌های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: "مقصر کیست؟" رمانی حجیم از نوشته‌های الکساندر هرتسن است که ترجمه آن به پایان رسیده و برای چاپ به نشر هرمس داده‌ام.

وی ادامه داد: هرتسن نویسنده‌ای فیلسوف است که در آثارش به مسائل اجتماعی توجه ویژه دارد. نثر او منحصر به فرد است و این رمان با طنز جالبی روایت می‌شود. داستان دستمایه خانوادگی دارد و با ماجرای دو نفر از طبقه پایین اجتماع که نزد خانواده‌ای اشرافی زندگی می‌کنند آغاز شده و در ادامه انحطاط اخلاقی طبقه اشراف روس در آن دوران را به تصویر می‌کشد.

مترجم "عروسی" اثری از گوگول درباره ترجمه یک نمایشنامه از تورگنیف توضیح داد: "یک ماه در دهکده" نام نمایشنامه‌ای از ایوان تورگنیف است که در 130 صفحه ماجرایی خانوادگی را روایت می‌کند. این نمایشنامه که اواخر قرن 19 نوشته شده است تاکنون به فارسی برگردانده نشده است.

گلکار افزود: تورگنیف را در ایران بیشتر با ادبیات داستانیش می‌شناسند و زیاد نمایشنامه‌هایش به فارسی برگردانده نشده و به همین دلیل این اثر هم با وجود اهمیتش تا به حال ترجمه نشده است. نشر هرمس چاپ این اثر را برعهده دارد.

وی همچنین از چند اثر ترجمه‌ای دیگر که نشر ماهی آنها را منتشر می‌کند خبر داد و گفت: "یادداشت‌های یک پزشک جوان" داستان‌های کوتاهی از بولگاکف است که در آن ماجراهایی از سال‌های اولی که خودش پزشک شده بود روایت می‌کند.

مترجم "زندگی انسان و فرمانروای گرسنگان" نوشته لئانید نیکلایویچ آندری‌یف اضافه کرد: بولگاکف که خودش پزشک بوده است در سال‌های اول کارش در روستایی دورافتاده به تنهایی کار می‌کرده و ناگزیر بوده است بیماری‌های پیچیده را درمان کند.

گلکار "قلب سگ" را اثر دیگری دانست که ترجمه آن را به پایان رسانده و در این باره توضیح داد: این رمان بلند از بولگاکف قبلا با نام "دل سگ" از نسخه انگلیسی ترجمه شده ولی از نسخه روسی تاکنون ترجمه نشده است. این اثر بعد از "مرشد و مارگاریتا" مهم‌ترین رمان در کارنامه بولگاکف است.

وی در پایان گفت: نویسنده در این کتاب به انتقاد از رژیم کمونیستی می‌پردازد و تا 50 سال پس از مرگ نویسنده این کتاب اجازه چاپ نیافت تا اینکه پس از فروپاشی کمونیست این کتاب منتشر شد. این رمان داستان پروفسوری است که یک سگ را در یک جراحی به انسان تبدیل می‌کند.