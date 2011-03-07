به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی – مصوب 1370- با برگزاری دوازدهمین گردهمایى بین‌المللى پزشکی وبیولوژى بارورى و هفتمین همایش بین‌المللى فناورى سلول هاى بنیادى توسط پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی در تهران موافقت کردند.



بر اساس این مصوبه، دوازدهمین گردهمایى بین‌المللى پزشکی وبیولوژى بارورى و هفتمین همایش بین‌المللى فناورى سلول هاى بنیادى، توسط پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی با همکاری انجمن علمی تخصصی باروری - ناباروری ایران، انجمن باروری خاورمیانه، انجمن ارولوژی ایران، انجمن جنین شناسی و تولید مثل اروپا در زمینه انجمن باروری و ناباروری از 16 تا 18شهریورماه سال 1390 با حضور شرکت کنندگانی از داخل و کشورهایی همچون ژاپن، استرالیا، رومانی، نروژ، ترکیه، آلمان، چین، آمریکا، انگلستان، فرانسه، هلند، کانادا، سوئد و غیره برگزار خواهد شد.



هدف از برگزاری این همایش بهره گیری از کمک های بین المللی برای ترویج دانش و پژوهش در کشور، انتقال آخرین یافته های علمی - پژوهشی بین متخصصان داخلی و خارجی، معرفی توانمندی های علمی ایران در زمینه مسائل پزشکی و صدور دانش فنی باروری و بیولوژی تولید مثل و سلول های بنیادی به کشورهای خاورمیانه، فراهم آوردن امکان جذب بیشتر بیمار از کشورهای منطقه برای درمان نازایی و استفاده از سلول های بنیادی برای درمان بیماری، ایجاد محیط مناسب برای تبادل اطلاعات علمی و پژوهش های جدید و دستیابی به دستاوردهای فرهنگی است.



این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور، توسط محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

