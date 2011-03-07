به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان فتحی پور ظهر دوشنبه همزمان با هفته منابع طبیعی در جمع مسئولان و دوستداران طبیعت در ارسباران در خصوص برنامه‌ریزی مناسب در زمینه صیانت از جنگل‌های ارسباران به سازمان‌ِهای دولتی مسئول و تشکل‌های مردم‌نهاد هشدار داد و افزود: مبادا این تنوع ژنتیکی در اثر کم‌توجهی یا بی‌توجهی از بین برود.

فتحی پور این منطقه را یکی از 15 منطقه غنی جهان از نظر تنوع ژن‌های گیاهی و جانوری دانست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شناسنامه‌دار کردن گونه‌های گیاهی و جانوری موجود در جنگل‌های ارسباران و برنامه‌ریزی برای حفاظت از آنها را به عنوان راهکاری مناسب در راستای صیانت از تنوع ژنی جنگل‌های ارسباران عنوان کرد.

فتحی‌پور با تشریح جاذبه‌های طبیعی جنگل‌های ارسباران، خواستار برنامه‌ریزی برای ترویج فرهنگ گردشگری طبیعت (اکوتوریسم) در این منطقه زیبا و دیدنی شد.

وی اضافه کرد: تحقق این مهم در کنار ایجاد بسترهای آشنایی مردم با فرهنگ حفاظت از محیط زیست می‌تواند به مشارکت آنان در ارتقای سطح کیفی جنگل‌های ارسباران و تکثیر راحت گونه‌های گیاهی و جانوری آن منجر شود.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس همچنین خواستار مشارکت دادن جنگل‌نشینان در طرح حفاظت از محیط زیست جنگل‌های ارسباران شد و افزود: این عمل ضمن افزایش درآمد آنان، از وارد آمدن خسارات به این ثروت طبیعی در اثر قطع درختان برای استفاده به عنوان سوخت، جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه جنگل‌های ارسباران با 164هزار هکتار وسعت در محدوده کوه‌های قره‌داغ و رودخانه ارس قرار گرفته است، گفت: ارسباران منطقه وسیعی است که دارای 900 هزار هکتار وسعت بوده و از دو بخش ارسباران شمالی و جنوبی تشکیل می‌شود.

فتحی‌پور اظهار داشت: جنگل‌های ارسباران یک منطقه حفاظتی بوده و یونسکو (سازمان علمی فرهنگی ملل متحد) آن را به عنوان منطقه‌ای حفاظتی و ذخیره‌گاه «بیوسفر» (ژنتیکی) در کره زمین مطرح کرده است.

وی افزود: کارشناسان در بخش جنگل‌شناسی ایران در سال‌های اخیر جنگل‌های ارسباران را به دلیل داشتن 785 گونه گیاهی و 170 گونه درختی، شامل 42 تیپ مرتعی و 143 واحد جنگلی در زمره یکی از مناطق با ارزش ژنتیکی جهان شناخته‌اند و به دلیل برخی ویژگی‌های خاص، یک منطقه رویشی مستقل با نام منطقه جنگلی ارسباران معرفی کرده‌اند که یکی از مناطق پنجگانه رویشی ایران محسوب می‌شود.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس تصریح کرد: جنگل‌های ارسباران از نظر جغرافیایی به اتفاق جنگل‌های خزری در زمره منطقه «هیرکانی» قرار می‌گیرد و شباهت زیادی به جنگل‌های خزری و جنگل‌های کناره دریای سیاه دارد با این تفاوت که به جای درختان راش و توسکای جنگل‌های شمال کشور و درختان کاج حاشیه دریای سیاه، درختان بلوط در جنگل‌های ارسباران روییده است.

وی افزود: منطقه ارسباران با طبیعت زیبا و چشم‌اندازهای دلنشین و وجود اماکن و ابنیه تاریخی مختلف، توان بالقوه بالایی برای جذب گردشگر نیز دارد، گیاهان دارویی موجود در این منطقه با ارزش قابل توجه به عنوان یکی دیگر از محورهای توسعه منطقه می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

ارسلان فتحی‌پور درخصوص وظایف سازمان محیط زیست اظهار داشت: محیط زیست در هر کشوری منشأ ترقی است از این رو حفاظت و صیانت از جنگل‌ها، مراتع و در کل منابع طبیعی وظیفه ملی است.

وی در ادامه تصریح کرد: این سازمان وظیفه دارد مطابق استانداردهای جهانی ارزش‌گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی را به صورت کمی استخراج و پیشرفت و پسرفت در این زمینه را به صورت دقیق سنجش و جامعه را به صورت شفاف از میزان زیان‌های وارده عوامل انسانی بر محیط زیست طبیعی به صورت آماری آگاه کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان سرانه فضای سبز کشور به میزان 5.7 نسبت به مساحت کل کشور افزود: در جهان، هر کشوری که 25 درصد مصارف آن جنگلی نباشد استاندارد آن از لحاظ زیست محیطی در شرایط بحرانی قرار دارد.

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس اظهار داشت: این در حالی است که در ایران این استاندارد در 5.7 مساحت کل کشور گسترده است.