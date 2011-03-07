به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، هوشنگ عشایری ظهر دوشنبه در جمع مسئولان این اداره در مورد برنامه‌های اداره راه و ترابری استان اصفهان در ایام نوروز بیان داشت: اقدامات این اداره در راستای خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی عازم اصفهان و رفاه هر چه بیشتر این افراد است.

وی تاکید کرد: با استقرار مرکز مدیریت راه‌های استان در این اداره کل امکان مانیتورینگ و اطلاع‌رسانی سریع برخی از محورها و گردنه‌ها فراهم شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان با بیان اینکه استقرار و گشت‌زنی 60 اکیپ راهداری در سطح راه‌های استان به طور 24 ساعته انجام خواهد شد، تصریح کرد: 500 دستگاه ماشین‌آلات مختلف مستقر شده در راهدارخانه‌ها و نقاط حساس و 800 نفر نیروی انسانی نیز در خدمت مسافران خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه همه نیروهای ذکر شده در نوروز امسال در ستاد و شهرستان‌های مختلف مشغول انجام وظیفه هستند، بیان داشت: همچنین در راستای اطلاع‌رسانی بیش از 80 بنر با موضوع تلفنهای مرکز مدیریت راه‌ها و نیز شعارهای ایمنی در مبادی راه‌های شریانی و اصلی نصب می‌شود.

عشایری با تاکید بر اینکه به منظور تسهیل و آسایش هموطنان30 هزار نقشه راه‌های استان و کشور بین مسافران توزیع می‌شود، ادامه داد: به منظور ارتقای ایمنی تردد، کاهش خستگی و کاهش تصادفات و تنوع بخشی حاشیه راه‌ها به ویژه در مناطق بیابانی پرچم‌های رنگی و بالنهای متنوع با مضامین مختلف نصب می‌شود.

وی همچنین پذیرایی از مسافران و نیز اهدای بسته‌های آموزشی را دیگر برنامه‌های این اداره کل دانست و گفت: انجام عملیات زیباسازی جاده‌ها، خط کشی، نظافت پارکینگها، عملیات لکه‌گیری نسط از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان به نصب تابلوهای پیام متغیر ( vms ) و تابلوهای محدودیت سرعت متغیر (vsl )اشاره کرد و افزود: اجرای علایم افقی برروی سطح آسفالت، آشکارسازی نقاط پرحادثه، نصب تابلوهای فسفری نیز از دیگر اقدامات راه و ترابری بوده است.

وی اضافه کرد: با استقرار ایستگاه‌های نوروزی راهدار ضمن استقبال از میهمانان نوروزی، نظرسنجی، پاسخگویی به سئوالات هموطنان و راهنمایی آنان صورت می‌گیرد.