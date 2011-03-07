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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۰

در ایام نوروز؛

800 نیروی انسانی در اکیپهای راهداری جاده‌های اصفهان فعالیت دارند

800 نیروی انسانی در اکیپهای راهداری جاده‌های اصفهان فعالیت دارند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان گفت: 800 نفر نیروی انسانی در سطح جاده‌های استان در زمینه راهداری به مسافران نوروزی خدمت‌رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، هوشنگ عشایری ظهر دوشنبه در جمع مسئولان این اداره در مورد برنامه‌های اداره راه و ترابری استان اصفهان در ایام نوروز بیان داشت: اقدامات این اداره در راستای خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی عازم اصفهان و رفاه هر چه بیشتر این افراد است.

وی تاکید کرد: با استقرار مرکز مدیریت راه‌های استان در این اداره کل امکان مانیتورینگ و اطلاع‌رسانی سریع برخی از محورها و گردنه‌ها فراهم شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان با بیان اینکه استقرار و گشت‌زنی 60 اکیپ راهداری در سطح راه‌های استان به طور 24 ساعته انجام خواهد شد، تصریح کرد: 500 دستگاه ماشین‌آلات مختلف مستقر شده در راهدارخانه‌ها و نقاط حساس و 800 نفر نیروی انسانی نیز در خدمت مسافران خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه همه نیروهای ذکر شده در نوروز امسال در ستاد و شهرستان‌های مختلف مشغول انجام وظیفه هستند، بیان داشت: همچنین در راستای اطلاع‌رسانی بیش از 80 بنر با موضوع تلفنهای مرکز مدیریت راه‌ها و نیز شعارهای ایمنی در مبادی راه‌های شریانی و اصلی نصب می‌شود.

عشایری با تاکید بر اینکه به منظور تسهیل و آسایش هموطنان30 هزار نقشه راه‌های استان و کشور بین مسافران توزیع می‌شود، ادامه داد: به منظور ارتقای ایمنی تردد، کاهش خستگی و کاهش تصادفات و تنوع بخشی حاشیه راه‌ها به ویژه در مناطق بیابانی پرچم‌های رنگی و بالنهای متنوع با مضامین مختلف نصب می‌شود.

وی همچنین پذیرایی از مسافران و نیز اهدای بسته‌های آموزشی را دیگر برنامه‌های این اداره کل دانست و گفت: انجام عملیات زیباسازی جاده‌ها، خط کشی، نظافت پارکینگها، عملیات لکه‌گیری نسط از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان به نصب تابلوهای پیام متغیر (vms ) و تابلوهای محدودیت سرعت متغیر  (vsl)اشاره کرد و افزود: اجرای علایم افقی برروی سطح آسفالت، آشکارسازی نقاط پرحادثه، نصب تابلوهای فسفری نیز از دیگر اقدامات راه و ترابری بوده است.

وی اضافه کرد: با استقرار ایستگاه‌های نوروزی راهدار ضمن استقبال از میهمانان نوروزی، نظرسنجی، پاسخگویی به سئوالات هموطنان و راهنمایی آنان صورت می‌گیرد.

کد مطلب 1269097

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