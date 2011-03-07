بازار ملی انیمیشن آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین دوره بازار ملی انیمیشن جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران، 25 موسسه و شرکت بخش خصوصی و دولتی، حضوردارند.

امسال برای نخستین بار دو شرکت خارجی نیز در میان شرکت‌کنندگان ایرانی دیده می‌شود.علیرضا صادقی مدیر دومین بازار ملی انیمیشن این جشنواره، درباره حضور این دو شرکت غیر ایرانی در بازار ملی که باید به فیلم‌های ایرانی اختصاص داشته باشد، توضیح داد: دو شرکت "هلال" و "فیلم آناتولیا" از کشور ترکیه به این دوره از بازار ملی دعوت شده‌اند که حضورشان به دلیل تقاضای خودشان است.

وی تصریح کرد: رنگ و بوی اسلامی آثار این دو شرکت، دلیل پذیرش آن‌ها شد. ممکن است در دوره‌‌های بعد بازار شکل بین‌المللی به خود بگیرد که این مساله به سیاست دبیر جشنواره یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بستگی دارد.

امور بین‌الملل و مدیریت بازرگانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسه صبا و مرکز مطالعات و تولیدات فیلم انیمیشن حوزه هنری جزو موسسات دولتی و موسساتی نظیر روشنا، نشریه پیلبان، شرکت توسعه فن‌آوری آرتمن، جلوه‌های بصری ایران، گروه هنری راوی رویا، سیاه قلم شرق، انجمن گویندگان جوان، هورخش آسمان هفتم، پاسارگاد انیمیشن، انجمن آسیفا، انیمکده، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه، کارگاه آفرینش، مجله خط خطی و آگهی‌نامه مانی از موسسات خصوصی شرکت‌کننده در بازار فیلم انیمیشن هستند که به همراه دو شرکت ترکیه‌ای تا 19 اسفند در محل موسسه صبا به ارائه دست آوردهای خود می‌ِپردازند.