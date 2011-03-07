کاهش آسیبهای اجتماعی در اولویت کار وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشار گفت: در اجرای ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده است مرکز امور اجتماعی با وظایفی در حوزه مسائل اجتماعی تشکیل شد که بررسی راههای پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی به منظور مدیریت و ساماندهی مسائل اجتماعی کشور دراولویتهای این ستاد تعریف شده است.

وی افزود: در این مورد با همکاری سازمانها و مراکز آسیب ‌شناسی به بررسی و پژوهش در زمینه پدیده‌ها و آسیبهای اجتماعی در جامعه پرداخته شده و پس از ارائه راهکارها به اجرا گذاشته می شود.

افشار با تاکید بر ضرورت این طرح افزود: بررسی سیاستها، راهبرد‌ها، و اقدامات انجام شده در زمینه‌ برقراری امنیت اجتماعی و احقاق حقوق شهروندی و پیشنهاد برنامه به مراجع تصمیم گیر (شورای اجتماعی کشور- شورای امنیت کشور) در راستای ارتقاء موارد مذکور از دیگر اولویتهای این طرح است.