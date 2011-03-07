اجرای "آوازی نرم برای جهان" در جشنواره نمایشنامه خوانی وتار کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این نمایشنامه در میان هشت اثر برتر کشوری به بخش پایانی و مسابقه نخستین جشنواره نمایشنامه خوانی «وتار» راه یافته است.

در این جشنواره نمایشنامه هایی چون «گذرگاه قدیمی»، «بانو»، «در انتظار متلاشی شدن یک جسد»، «ته ماندنی های خودمانی»، «لاک پشت واژگون»، «پروشات» و «روزهای خاکستری» نیز خوانش خواهد شد.

نمایشنامه «آوازی نرم برای جهان» داستان سهراب و سارا دو جوان دانشجو است که گذشته والدینشان به هم گره خورده است.

سهیل افسایی، رقیه شادخواه، لیلی نیساری، شیدا ذابح، شهرام احمدی و ناصر جنگدل از بازیگران این نمایش هستند.

«آوازی نرم برای جهان» با حضور داوران برجسته کشور و کردستان در محل پلاتوی انجمن نمایش مجتمع فجر سنندج اجرا و گروه های برتر در 19 اسفند ماه طی آیین اختتامیه جشنواره «وتار» معرفی خواهند شد.

فریدون ولایی متولد 1351 مراغه و دارای مدرک کارشناسی تئاتر و شهرام احمدی متولد 1360 تبریز و از کارگردانان جوان نمایش در تبریز است.