بروز مشکلات تنفسی و پوستی در اثر استفاده نادرست از شوینده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو دهقانی اظهار داشت:‌ آسیبهای تنفسی و به خصوص آسیب به حنجره شایعترین عارضه استفاده بی رویه از مواد پاک کننده است و طبیعتا مواد پاک کننده ای که ایجاد گاز یا بخار می کنند، خطرناکند.

وی با اشاره به اینکه در افراد مبتلا به آسم احتمال ابتلا به اختلالات تنفسی ناشی از استفاده از مواد شوینده به خصوص اسپری های پاک کننده بیشتر است تصریح کرد: ماده موثره مواد پاک کننده دارای ترکیباتی از قبیل کلر است که به سرعت تبخیر شده و منجر به آسیب حنجره می شود.

دهقانی افزود: استفاده از مواد سفیدکننده در فضاى بسته حمام و دستشویى به علت ایجاد گاز کلر، موجب تحریک راههاى هوایى و در نهایت منجر به مسمومیت استنشاقی شده که با علائمی چون سرفه، خس خس سینه و تنگى نفس بویژه در افراد داراى زمینه بیماریهاى ریوى همراه خواهد بود.

کارشناس مرکز اورژانس کشور خاطرنشان کرد: در بعضی مواقع افراد براى پاکیزگى بیشتر سطوح سرامیکى از مخلوط وایتکس و ترکیبات اسیدى بسیار قوى مانند جوهر نمک استفاده مى کنند که به علت برخى فعل و انفعالات شیمیایى موجب آزاد شدن بیشتر گاز کلر و در نتیجه تشدید علایم مسمومیت مى شود.

به گفته وی، عواملی چون بالا بودن سن و داشتن بیماریهای قلبی و ریوی احتمال ابتلا به این نوع مسمومیت را افزایش می دهد و شدت مسمومیت به مدت زمان تماس، میزان تماس و نوع ماده شوینده و نحوه استفاده از آنها بستگی دارد.