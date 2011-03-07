یادواره شهدای فوتبال چوار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، با حضور علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی کشور و مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهد و ایثارگران یادواره شهدای فوتبال چوار ظهر دوشنبه برگزار شد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: نخستین یادمان شهدای ورزشکار شهر چوار ایلام در محل شهادت شهدای ورزشکار در این شهر مقاوم احداث می‌شود.

مسعود زریبافان افزود: این یادمان با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نیز تاکید بر استمرار راه شهدای گرانقدر در این خطه خون رنگ احداث خواهد شد.

علی سعیدلو و مسعود زریبافان روسای سازمانهای تربیت بدنی و بنیاد شهید و امور ایثارگران صبح دوشنبه در بدو ورود به ایلام با نثار دسته های گل و قرایت فاتحه یاد و خاطره شهدای استان ایلام را گرامی داشتند.

معاونان رئیس جمهوری به منظور شرکت در یادواره شهدای زمین فوتبال چوار به استان ایلام سفر کرده اند.

ورزشگاه (زمین فوتبال) شهر چوار در حومه ایلام محل شهادت 15 نفر از ورزشکاران استان در سال 1365 است که 23 بهمن 1365 بر اثر بمباران وحشیانه دشمن بعثی مظلومانه به شهادت رسیدند.