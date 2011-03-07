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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۰

پس از دو هفته/

فعالیتهای آموزشی شهر کریس چرچ نیوزیلند آغاز شد

فعالیتهای آموزشی شهر کریس چرچ نیوزیلند آغاز شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سایت دولت نیوزیلند خبر از بازگشایی موسسات آموزش عالی و دانشگاهی شهر کریس چرچ پس از وقوع زلزله اخیر داد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت دولت نیوزیلند، اگرچه در حال حاضر کارکنان و بیشتر دانشجویان دانشگاههای این شهر فعالیتهای آموزشی خود را از سر گرفته ولی دانشگاه کانتربریو دانشگاه لینکلن فعالیت خود را از 14 مارس مطابق با 23 اسفند اغاز خواهند کرد.

در همین رابطه وزیر آموزش نیوزیلند اعلام کرد نزدیک به 43 مدرسه دیگر در شهر کریس چرچ  آمادگی خود را برای از سر گرفتن فعالیت و پذیرش دانش ‌آموزان اعلام کرده اند.

وزارت آموزش نیوزیلند نیز اعلام کرد تمام کمکها و حمایتهایی که لازم باشد در اختیار مدارس قرار خواهد داد تا بعد از اطمینان از امنیت و سلامت ساختمان فعالیتشان را آغاز کنند.

کد مطلب 1269107

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