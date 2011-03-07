به گزارش خبرنگار مهر، عباس‌علی مصرزاده گفت: با اخذ اعتبار دو هزار میلیارد ریال از بانک توسعه اسلامی، علاوه بر این تصفیه‌خانه‌ها، شبکه فاضلاب محدوده مرکزی تهران که از شمال به بزرگراه رسالت، از شرق محدود به خیابان‌های دکتر شریعتی، معلم، شهید مدنی و 17 شهریور، از جنوب محدود به بزرگراه شهید محلاتی و از غرب به خیابان ولی عصر منتهی می‌شود، نیز اجرا خواهد شد.

مدیر دفتر فنی شرکت فاضلاب تهران افزود: کل جمعیت زیرپوشش شبکه فاضلاب این محدوده حدود یک میلیون نفر خواهد بود و فاضلاب جمع‌آوری شده این مناطق، با احداث دو واحد تصفیه‌خانه هر کدام به ظرفیت 500 هزار نفر به تصفیه‌خانه فاضلاب مرکزی انتقال و در حد استانداردهای مجاز زیست‌محیطی تصفیه می‌شود.

وی طول شبکه‌های اصلی این پروژه را 103 کیلومتر در اقطار300 تا 2200 میلی‌متر اعلام و تصریح کرد: هزینه تقریبی اجرای شبکه فاضلاب حدود 750 میلیارد ریال و هزینه احداث دو مدول تصفیه‌خانه مرکزی حدود 1250 میلیارد ریال برآورد شده است.

