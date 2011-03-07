3800 امدادگر در طرح های نوروزی جمعیت هلال احمر گیلان فعالیت دارند

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نوروز امسال سه طرح امداد و نجات جاده ای، راهنمایی مسافران و جمع آوری کمک های مردمی داوطلبان در بیش از 80 پایگاه ثابت، سیار و موقت از 25 اسفندماه و به مدت 20 روز به اجرا در می آید.

وی اظهارداشت: در طرح امداد و نجات دو هزار و180 نفر از پزشکان، نجات گران و امدادگران با استقرار در 22 پایگاه بهمراه تجهیزات کامل از قبیل 25 دستگاه از آمبولانس های پیشرفته، چهاردستگاه خودرو ست نجات، 16 دستگاه ست نجات قابل حمل، 15 دستگاه موتور سیکلت برای ارزیابی در حوادث آماده ارائه خدمات امداد و نجات به همه هم استانی ها و مسافران است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمرگیلان یادآورشد: درایام نوروز یک فروند بالگرد دراستان مستقر خواهد شد تا در صورت نیاز به امداد هوایی، به ارائه خدمات به هم استانی ها و مسافران بپردازد.

و با اشاره به اینکه تیم آنست (سگهای جستجو و نجات ) هلال احمر نیز دراین ایام، آماده ارائه خدمات خواهند بود، افزود: از هم استانی ها و مسافران خواست تا با رعایت مقررات و نکات ایمنی از بروز هرگونه حادثه احتمالی پیشگیری و در صورت نیاز با تلفن های امدادی و تلفن 147 ندای امداد تماس حاصل کنند.

محمدی همچنین ازاستقرار 792 نفر از جوانان در 22 پست راهنمایی مسافران و استقرار22 خیمه نماز درسراسر شهرستانهای و در ورودی و خروجی شهرها خبرداد و گفت: جوانان فعال مستقر دراین طرح ها ضمن توزیع نقشه شهر، بروشور و سی دی آموزشی، مسافران و مراجعه کنندگان را به مسیرهای مورد نظرشان راهنمایی و هدایت خواهند کرد.

وی جمع آوری کمک های مردمی با حضور 900 نفر از کارکنان و داوطلبان هلال احمر در22 پایگاه داوطلبی را از دیگر طرح های این جمعیت در ایام نوروز عنوان کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان در ادامه حفظ و ایجاد آرامش خاطر و امنیت بیشتر بمنظور سفری خوش و مطمئن را از مهمترین اهداف اجرای این طرح ها دانست.