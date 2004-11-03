تقدير ازقهرمانان پيشكسوت كشتي ايران

به گزارش خبرنگار" مهر" درمراسمي كه به همت كميته پيشكسوتان فدراسيون كشتي وتوسط محمود ملاقاسمي پيشكسوت كشتي كشورمان برگزارشد، ازقهرمانان ومدال آوران مسابقات كشتي آزاد وفرنگي قهرماني پيشكسوتان جهان تقديروبه آنان لوحهاي يادبودي اهدا شد.
دراين مراسم كه پيشكسوتان كشتي همچون استاد رحمت الله غفوريان، ابراهيم جوادي، محمد ابراهيم سيف پور، فيروزعليزاده، علي اكبرحيدري، محمدرضا نوايي و همچنين محمدرضا طالقاني وجواد رفوگر، رييس ودبيرفدراسيون كشتي حضور داشتند، قهرمانان مسابقات كشتي آزاد و فرنگي پيشكسوتان جهان درسال 2004 مورد تقديرقرارگرفتند.
كيومرث آيت پناه، نادرالله ورودي، عبدالمحمد خراساني، جهان شاهلو، عباسعلي اكرم، مصطفي آقاياري، محمدرضا فتحي، عبدالرحمان مانوفيان پور، علي پيشوا، حسينعلي جمشيدي، علي اصغربشارتي، محسن كوشانفر، اسدالله صادقي واعضاي تيم ملي كشتي آزاد وفرنگي پيشكسوتان بودند كه درمسابقات جهاني فنلاند وچك موفق به كسب مدال شده بودند.
دراين مراسم همچنين ازرضا قليج خاني، فيروزعليزاده، داود ايوب، محمد آقچه، صياد ومحسن افروزمربيان تيم ملي پيشكسوتان تقديربعمل آمد.
ازقهرمانان مسابقات كشتي آزاد و فرنگي قهرماني پيشكسوتان جهان تقديرشد.
به گزارش خبرنگار" مهر" درمراسمي كه به همت كميته پيشكسوتان فدراسيون كشتي وتوسط محمود ملاقاسمي پيشكسوت كشتي كشورمان برگزارشد، ازقهرمانان ومدال آوران مسابقات كشتي آزاد وفرنگي قهرماني پيشكسوتان جهان تقديروبه آنان لوحهاي يادبودي اهدا شد.
نظر شما