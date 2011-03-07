کمبود منابع آب موجب کندی گسترش فضای سبز پردیس است

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، هادی رحمتی ظهر دوشنبه در آیین درختکاری شهر جدید پردیس که با حضور بخشدار بخش مرکزی، اعضای شورای اسلامی، دیگر مسئولان محلی و جمعی از دانش آموزان برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: پرداختن به امر درختکارای از جمله سفارشات اکید پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) می باشد که بارها از سوی مقام معظم رهبری و دولت خدمتگذار نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

این مسئول ادامه داد: مردم فرهنگی و طبیعت دوست شهر پردیس نیز نه تنها در روزهای هفته منابع طبیعی و درختکاری بلکه در تمامی طول سال این سنت حسنه دین مبین اسلام را در عملکرد خود قرار می دهند.

وی با اشاره به دلایل کندی گسترش فضای سبز در شهر جدید پردیس عنوان کرد: شهر جدید پردیس از جمله مناطق خشک، کم آب و ممنوعه جهت حفر چاه استان تهران محسوب شده و از فقر این ماده حیاتی رنج می برد درحالیکه وجود منابع کافی آب از ملزومات ایجاد فضاهای سبز شهری قلمداد می شود.

رحمتی بیان داشت: متاسفانه برغم پیگیرهای مستمر شهرداری پردیس و شورای اسلامی این شهر مجوزهای لازم درخصوص حفر چند حلقه چاه جهت توسعه فضای سبز صادر نشد از این رو گسترش فضاهای طبیعی یاد شده کمی با کندی همراه است.

تصویب طرح جامع فضای سبز پردیس

شهردار شهر پردیس از تشکیل طرح جامع فضای سبز این شهر خبر داد و افزود: نویدی که امروز می توان به شهروندان پردیس داد تشکیل طرح جامع فضای سبز این شهر جدید است.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر تصویب پروژه مذکور طرح تفکیک آب شرب از آب خام شهر جدید پردیس نیز در کارگروه استانی مصوب شد تا از طریق آن منابع آبی لازم در این خصوص تامین گردد.

وی طرحهای یاد شده را زمانبر خواند و گفت: از جمله موارد مندرج در این طرح سود جستن از آب برگشتی سامانه های تصفیه فاضلاب احداثی در ظلع جنوبی شهر جدید پردیس است که امیدوارم پس از احداث فضاهای مذکور این طرح نیز شکلی اجرایی به خود بگیرد.

هادی رحمتی با اشاره به پارک مشاهیر پردیس خاطرنشان کرد: پارک مشاهیر پردیس نیز در فضایی نزدیک به 22 هکتار در سال 90 به بهره برداری خواهد رسید که 18 هزار هکتار از این مرکز گردشگری به توسعه فضای سبز اختصاص یافته است.

ایجاد سپر سبز حفاظتی در واصفجان

شهردار پردیس از ایجاد سپر حفاظتی فضای سبز در نواحی شمالی این شهر خبر داد و گفت: طی پیگیریهای بعمل آمده، با مشارکت شرکت عمران و در راستای توسعه فضای سبز مناطق شمالی شهر پردیس سپر حفاظت سبز طبیعی در این نواحی ایجاد خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه 30 هکتار از فضای سبز شهر پردیس احیا خواهد شد، عنوان کرد: پس از ارائه مصوبه ستاد راه و فضای سبز و با جنگلکاری مناطقی از روستای "واصفجان"، 30 هکتار از اراضی پردیس با پوشش فضای سبز احیا خواهد شد.

وی بیان داشت: آگهی طرح فضای سبز 30 هکتاری واصفجان در مرحله مناقصه قرار دارد تا پس از تعیین پیمانکار و تامین اعتبار 100 میلیون تومانی از محل منابع استانی شاهد اجرایی شدن این طرح باشیم.

غرس 10 هزار نهال در پردیس

بخشدار بخش مرکزی تهران نیز در ادامه این مراسم خاطرنشان کرد: در اواسط اسفندماه هر سال بخش مرکزی تهران همراه با دیگر اقشار میهن اسلامی، بنا بر دستورات اکید دینی، سفارشات مقام معظم رهبری و تاسی از عملکرد دولت به امر درختکاری مبادرت می ورزند.

محمود مصلحی شاد از غرس 10 هزار نهال در شهر جدید پردیس خبر داد و افزود: خوشبختانه امروز 10 هزار نهال در انواع مختلف توسط مسئولان و مردم شهر جدید پردیس غرس می شود تا از این طریق فضای سبز این منطقه خوش آب و هوا همچنان برای نسلهای آینده نیز باقی بماند.

این مسئول با اشاره به کمبود آب در شهر پردیس عنوان کرد: شهر جدید پردیس همانند دیگر نقاط شمالشرق استان تهران از کمبود منابع آبی رنج می برد با این وجود گسترش فضای سبز پردیس نشان از همت مضاعف مجموعه شهرداری این شهر دارد.

پردیس یکی از شهرهای اقماری جدید تهران و پر جمعیت ترین منطقه مسکونی شمالشرق این استان محسوب می شود که در فاصله ۲۰ کیلومتری پایتخت و دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته است.

بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 100 هزار نفر است و بر طبق طرح جامع، تا 500 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.