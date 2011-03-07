معماری سازمانی در سازمانها ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، همایون یزدان پناه ظهر دوشنبه در دومین همایش ملی کاربردی معماری سازمانی در ایران که در اصفهان در حال برگزاری است با اشاره به اینکه معماری سازمانی فناوری اطلاعات از ضروریات توسعه این حوزه در جوامع امروزی است، اظهار داشت: در حال حاضر رویکرد مطلوبی در زمینه معماری سازمانی دربخش فناوری اطلاعات در کشور ایجاد شده است.

وی افزود: امروزه بحث جدیدی در این زمینه با عنوان بالاترین مقام اجرایی فناوری اطلاعات در سازمان (CIO) در دنیا مطرح است.

رئیس سازمان فاوای شهرداری اصفهان بیان داشت: اگر معماری سازمانی را به نحو شایسته و درست دنبال نکنیم بقیه حرکت ها در این حوزه با مشکل روبرو می شود.

وی با اشاره به اینکه باید برای پیاده سازی معماری سازمانی، معاونت فناوری اطلاعات در سازمان ها ایجاد شود، یادآور شد: دولت برای نیل به این هدف ابلاغیه ای را با موضوع ایجاد مرکز فناوری اطلاعات و تحولات اداری به منظور تشکیل معماری سازمانی در دستگاه های اجرایی به سازمان ها ابلاغ کرده که نوید بخش حرکت های خوبی در این زمینه است.

یزدان پناه اضافه کرد: سازمان فاوای شهرداری اصفهان برای ایجاد پژوهشکده فناوری اطلاعات در مدیریت شهری تلاش های زیادی را با همکاری دانشگاه ها انجام داده است.

وی خاطر نشان کرد: با تشکیل این پژوهشکده می توانیم به تولید دانش فنی بومی درزمینه مدیریت بخصوص در بخش فناوری اطلاعات و صادر کردن آن دست پیدا کنیم.

پیشرفت 50 درصدی اصفهان در تحقق معماری سازمانی

رئیس سازمان فاوای شهرداری اصفهان در ارتباط با طرح جامع فناوری اطلاعات برای 8 کلان شهر کشور اظهار داشت: عملیات کار تدوین این طرح از سال 83 آغاز و کار اجرایی آن در سال 87 کلید خورد.

وی تاکید کرد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته، شهر اصفهان تاکنون به حدود 50 درصد از اهداف تعیین شده در این طرح جامع دست یافته است.

این همایش توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان و با حضور مدیران ارشد، کارشناسان فناوری اطلاعات و دانشگاهیان از سراسر کشور در اصفهان برگزار شده است. نخستین همایش ملی کاربردی معماری سازمانی در ایران در اسفندماه سال گذشته در اصفهان برگزار شده بود.