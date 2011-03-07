سمنها در بسیاری مواقع بیشتر از سازمانهای دولتی فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی شریفی ظهر دوشنبه در حاشیه همایش سازمان های مردم نهاد استان زنجان در جمع خبرنگاران با یادآوری اینکه سمن ها، سازمانهایی غیر انتفاعی و کاملاً مردمی هستند، اظهار داشت: این سازمان ها بدون هیچ گونه وابستگی به دولت و به طور کاملاً خصوصی از بطن جامعه برخاسته اند و در زمینه های مختلف، یاری گر دولت هستند.

وی علاقه و انگیزه ذاتی فعالان عرصه های مختلف را عمده ترین عامل شکل گیری سازمان های مردم نهاد عنوان کرد و افزود: از آنجایی که کلیه این موسسات داوطلبانه و توسط جوانان علاقمند و پویا شکل گرفته اند، به طور کاملاً تخصصی در زمینه های مختلف فعالیت می کنند و اثرات لازم را در جامعه بر جای می گذارند.

شریفی با بیان اینکه هیچ حوزه ای از حیطه فعالیت سازمان های مردم نهاد موجود در کشور خارج نمانده است، ابراز کرد: در حال حاضر 3 هزار سمن در زمینه های مختلف به طور تخصصی در استان های مختلف کشور در حال فعالیت می باشند که به جرأت می توان گفت این تعداد کلیه زمینه ها و حوزه های مربوط به گروه های مختلف جامعه را پوشش داده است.

شریفی با یادآوری اینکه سمن ها نقش محوری در ابعاد مختلف جامعه دارند، خاطر نشان کرد: ارائه راهکار به افراد و اقشار مختلف در زمینه های گوناگون، هدایت گری و راهنمایی مردم، ارائه فکر و اندیشه و جهت دهی به افکار عمومی و حتی حمایت از گروه های مختلف به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله وظایف غیر قابل انکار و برجسته سمن ها در سطح جامعه است.

معاون اداره کل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور با یادآوری اینکه سمن ها، سازمان هایی مردمی و برخاسته از دل جامعه هستند افزود: بدون شک ایستادگی و پایداری در برابر هجمه های دشمنان و مقابله با عوامل بیگانه بدون حمایت و پشتیبانی های مردمی معتبر نخواهد بود.

شریفی شکل دهی و حمایت از سازمان های مردم نهاد به روش های مختلف را در پایداری و تعالی نظام مؤثر ارزیابی کرد و گفت: این سازمان ها می توانند همراه با دولت نقش قابل توجهی در ساماندهی امور مختلف جامعه به ویژه امور مربوط به بسترسازی و فرهنگ سازی ایفا کنند.