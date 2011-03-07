پارک 60 هکتاری در شهر اسکو احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهردار اسکو در مراسم ویژه روز درختکاری گفت: احداث پارک مسافر در زمینی به مساحت 60 هکتار و با اعتبار اولیه ایجاد زیرساختهای لازم به مبلغ یک میلیارد ریال آغاز شده و در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

جلیلی از اختصاص مکان برای کاربری های مرتبط با فضای سبز و احداث رستوران چرخان در این فضای تفریحی خبر داد و افزود: در این پارک دریاچه آبی و آبشار مصنوعی برای ایجاد منظره زیبا در ورودی شهر اسکو ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از ایجاد جاده سلامت و پیاده روی و محلی برای ورزش شهروندان اسکوئی در این پارک خبر داد.

در ادامه این مراسم همچنین فرماندار شهرستان اسکو بر سبز کردن فضای شهر جدید سهند تأکید و آن را یک نیاز برای مردم دانست.

یونس فاتح، حفظ سلامت و ایجاد نشاط اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان را یک وظیفه برای مسئولان دانست و گفت: با استفاده از مشارکت مردم در سبزکردن فضاهای شهرهای نوساخته می توان نشاط و سرسبزی را به این شهرها که بیشتر به صورت آپارتمانی احداث شده و چهره زمختی دارند به ارمغان آورد.