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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

پارک 60 هکتاری در شهر اسکو احداث می شود

پارک 60 هکتاری در شهر اسکو احداث می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: همزمان با روز درختکاری عملیات اجرائی احداث پارک مسافر در زمینی به مساحت 60 هکتار در شهر اسکو آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهردار اسکو در مراسم ویژه روز درختکاری گفت: احداث پارک مسافر در زمینی به مساحت 60 هکتار و با اعتبار اولیه ایجاد زیرساختهای لازم به مبلغ یک میلیارد ریال آغاز شده و در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

جلیلی از اختصاص مکان برای کاربری های مرتبط با فضای سبز و احداث رستوران چرخان در این فضای تفریحی خبر داد و افزود: در این پارک دریاچه آبی و آبشار مصنوعی برای ایجاد منظره زیبا در ورودی شهر اسکو ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از ایجاد جاده سلامت و پیاده روی و محلی برای ورزش شهروندان اسکوئی در این پارک خبر داد.

در ادامه این مراسم همچنین فرماندار شهرستان اسکو بر سبز کردن فضای شهر جدید سهند تأکید و آن را یک نیاز برای مردم دانست.

یونس فاتح، حفظ سلامت و ایجاد نشاط اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان را یک وظیفه برای مسئولان دانست و گفت: با استفاده از مشارکت مردم در سبزکردن فضاهای شهرهای نوساخته می توان نشاط و سرسبزی را به این شهرها که بیشتر به صورت آپارتمانی احداث شده و چهره زمختی دارند به ارمغان آورد.

کد مطلب 1269116

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