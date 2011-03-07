محمد هادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر، درارتباط با پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد 90 سازمان سنجش که علاقمندی خود را برای شرکت در دوره های مجازی دانشگاه پیام نوراعلام کرده اند، گفت: پس از آنکه سازمان سنجش اسامی پذیرفته شدگان را به دانشگاه اعلام کند، به احتمال زیاد آغاز ثبت نام این عده از پذیرفته شدگان از 20 اسفند ماه آغاز می شود و تا 25 اسفندماه ادامه دارد، اما تاکنون این اسامی از سوی سازمان سنجش اعلام نشده است.

وی افزود: در 38 رشته/گرایش، 20 نفر پذیرش می شوند که در مجموع دو هزار و 200 دانشجو امکان شرکت در دوره های مجازی کارشناسی ارشد پیام نور را دارند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور، ادامه داد: دانشجویانی که در این دوره ها ثبت نام می شوند نیاز به گذراندن سایر مراحل گزینش در این دانشگاه را ندارند و همانند یک دانشجوی عادی سر کلاسها حاضر می شوند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش، نتایج پذیرش در رشته‌های مجازی کارشناسی ارشد به احتمال زیاد هفته آینده توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.



آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش 90 روزهای 27، 28 و 29 بهمن ماه برگزار شد.