به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز دوشنبه تیم فوتبال استقلال از ساعت 13 در زمین چمن ورزشگاه مرغوبکار برگزار شد. آبی پوشان مراحل ابتدایی تمرین امروز را در زمین چمن مرغوبکار پشت سرگذاشتند اما در ادامه با نظر پرویز مظلومی به علت شرایط نامساعد این زمین، برای ادامه تمرین به زمین چمن مصنوعی ورزشگاه رفتند.

در تمرین امروز فرهاد مجیدی و کیانوش رحمتی به علت مصدومیت غایب بودند. این دو بازیکن برای همراهی تیم در دیدار با سایپای البرز در هفته بیست و ششم لیگ برتر شرایطی نامشخص دارند. تیم فوتبال استقلال روز پنجشنبه هفته جاری در چارچوب هفته بیست و ششم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم سایپا می رود.

جواد شیرزاد از دیگر بازیکنان آسیب دیده تیم استقلال است که امروز با حضور در محل تمرینات آبی پوشان بصورت اختصاصی زیر نظر نوشادی، مربی بدنساز تیم تمرین کرد.

ایمان مبعلی و هوار ملامحمد نیز امروز با تیم تمرین نکردند. این دو بازیکن مصدوم با اجازه پرویز مظلومی برای پیگیری مراحل درمان خود به کلینیک باشگاه رفتند.

آرش برهانی امروز هم با 45 دقیقه تاخیر به محل تمرینات آبی پوشان آمد. ظاهرا این بازیکن برای خروج از کشور با مشکلاتی دست به گریبان است که باعث شده او این روزها پیگیر رفع این مشکلات باشد.

در تمرین امروز بازیکنان استقلال ابتدا دقایقی کوتاه دور زمین دویدند و به کارهای کششی پرداختند تا مهیای تمرینات تاکتیکی شوند. در این بخش بازیکنان زیر نظر یورگن گده مراحل آماده سازی را دنبال می کردند.

آبی پوشان امروز مهمان رضا رجبی و دیگر عوامل ورزشگاه مرغوبکار بودند. رئیس آکادمی باشگاه استقلال سعی می کرد میزبان خوبی برای استقلالی ها باشد تا آنها دغدغه ای نداشته باشد. در زمانی که بازیکنان تیم استقلال در زمین چمن مصنوعی تمرین می کردند، حسین ترابپور با دیگر دروازه بانان مشغول تمرین در زمین چمن اصلی ورزشگاه مرغوبکار بودند.

بازیکنان تیم استقلال امروز یک دعوتنامه ویژه دریافت کردند. این دعوتنامه از سوی علی دایی برای آنها ارسال شده و برای افتتاح فروشگاه ورزشی سرمربی تیم پرسپولیس در میدان منیریه بود.