ورودی غرب تهران آماده استقبال از مسافران نوروزی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آدینه معاون امورشهری و فضای سبز منطقه با اعلام این خبر گفت: در آستانه فصل بهار و تعطیلات نوروزی طرح های گسترده ای در قالب ساماندهی بوستان ها ،زیباسازی مناظر شهری ،حذف اغتشاشات بصری و... درسطح محلات غرب تهران درحال انجام است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی منطقه 5 به عنوان وروردی غرب تهران گفت: به منظور تامین رفاه مسافران نوروزی وشهروندان طرح آذین بندی معابرورودی های غرب تهران با پیام های نوروزی زیباسازی می شود.

آدینه ازبهسازی وساماندهی بوستان ها ی غرب تهران خبردادوگفت:با هماهنگی به عمل آمده 2بوستان درورودی غرب تهران جهت اسکان مسافران نوروزی بهسازی وآماده می شود که دراین ایام امکانات مناسب جهت رفاه مسافران تامین شده است.

وی افزود: رنگ آمیزی وشستشوی مبلمان شهری و المانهای ترافیکی و نرده ها ، پل های سواره رو و پیاده رو ، کلیه ایستگاه ها و سر پناه های اتوبوس موجود در سطح منطقه ازدیگر طرح های درحال اجرا است.

معاون امورشهری وفضای سبزمنطقه آذین بندی ونورپردازی 11نقطه از میادین ومعابر سطح منطقه ،بهسازی مبلمان بوستان ها رازادیگر برنامه ها طرح استقبال ازبهار برشمرد.

آدینه تصریح کرد:به منظورزیباسازی مناظر شهری همزمان با حذف اغتشاشات بصری وآلودگی های بصری طرح های نقاشی دیواری وتبلیغات محیطی با مضامین پیام نوروزی وفرهنگ شهری اجرا می شود.



