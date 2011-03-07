نمایش کمدی "رام کردن زن سرکش" در یزد کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این نمایش که داود فتحعلی بیگی آن را نوشته و مرتضی کوراغلی کارگردانی کرده است،‌ با نگاهی آمیخته به طنز به آسیب‌های اجتماعی ازدواج جوانان و مهریه‌های بالا پرداخته است.

محسن جاور، علیرضا حائری‌ زاده، محمد کریمی، حسین حیدری، اعظم دهقان نیری، سهیلا ستوده نیا، عاطفه رضایی، مژگان آخوندی، مرتضی شبان زاده و مرتضی کوراغلی بازیگران این نمایش کمدی هستند.

احسان نیک محضر، حسین زارع، جعفر دلدل زاده، محمد کریمی و میترا رنجبر از عوامل پشت صحنه این نمایش به شمار می روند.

گفتنی است؛ این نمایش با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان یزد، حوزه هنری استان، سازمان بسیج هنرمندان استان و انجمن هنرهای نمایشی یزد به روی صحنه رفته و با استقبال خوب مردم هنردوست یزد مواجه شده است.