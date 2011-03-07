دوهزار هکتار از باغهای ساوجبلاغ به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، علی حدادی صبح دوشنبه در نشست شورای کشاورزی این شهرستان اظهار داشت: تاکنون 635 هکتار از باغ های این شهرستان به آبیاری تحت فشار مجهز شده اند.

وی افزود: 9 هزارو 600 هکتار از باغ های ساوجبلاغ مستعد تجهیز به روش های آبیاری نوین اند.

این مسئول با اشاره به اینکه استفاده از روش های پیشرفته آبیاری ،تاثیر قابل توجهی بر مصرف بهینه آب کشاورزی دارد، خاطر نشان کرد: 80 درصد عوارض اجرای ساخت ابنیه ها و تجهیزات فنی آبیاری تحت فشار از جمله استخر بخشیده می شود.

وی تاکید کرد: باغداران می توانند از تسهیلات موجود که 40 درصد آن بصورت بلاعوض توسط دولت و 60 درصد مابقی در قالب تسهیلات بلند مدت به کشاورزان متقاضی پرداخت می شود، استفاده کنند.

ساوجبلاغ 15 هزار هکتار باغ دارد

حدادی گفت: 55 درصد اراضی کشاورزی و باغی استان البرز در ساوجبلاغ واقع شده که این امر موجب شده این شهرستان از موقعیت قابل توجهی در این بخش برخوردار باشد.

وی یادآور شد: شورای کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ امسال 70 مصوبه داشته است که 90 درصد از آنها در سال 89 اجرایی شده است.