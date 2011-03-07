امسال 400 تن مواد مخدر توسط پلیس کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار بعدازظهر دوشنبه در حاشیه مراسم امحای 42 تن کراک و شیشه گفت: موادی که امروز امحا شد از سراسر کشور در عملیات‌های مختلفی جمع‌آوری شده بود و تا پایان سال جاری 110 تن مواد مخدر امحا می‌شود که 60 تن آن را کراک تشکیل می‌دهد.

وی افزود:‌ هر یک تن ماده مخدر کراک معادل 15 تن تریاک است.

وی با اشاره به اینکه کراک و شیشه هیچ قابلیت دارویی ندارند گفت: در سال جاری کشفیات خوبی در زمینه مواد مخدر داشتیم به نحوی که تا کنون 400 تن مواد مخدر از سوی پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی کشف و ضبط شده است.

وی تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که پلیس با قاطعیت و به صورت بی‌امان با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر مقابله می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر روش‌های جدیدی برای مقابله با ورود مواد مخدر طراحی کردیم تا با ورود مواد خطرناکی مانند کراک و شیشه به صورت جدی‌تر برخورد کنیم.

وی با اشاره به طرح جامع مبارزه با مواد مخدر گفت: با توجه به فرمایشات رهبری در برنامه پنج ساله توسعه نقشه جامعی برای مبارزه با مواد مخدر طراحی شده که در آن استراتژی متوازنی برای مقابله و برخورد با مواد مخدر اتخاذ شده است.

وی اضافه کرد: جهان بین‌المللی باید بدانند با اقدامات بسیاری که ایران می‌کند و هزینه‌های سنگینی که می ‌پردازد دیگر نمی‌توان مواد مخدر را به راحتی وارد ایران کرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی اردوگاه‌ معتادان در فارس گفت: اردوگاه‌های تهران، خراسان و مازندران نیز به زودی راه‌اندازی می‌شود.