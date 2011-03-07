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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

نجار خبر داد:

امسال 400 تن مواد مخدر توسط پلیس کشف و ضبط شد

امسال 400 تن مواد مخدر توسط پلیس کشف و ضبط شد

وزیر کشور با اعلام اینکه امسال 400 تن مواد مخدر توسط پلیس کشف و ضبط شده گفت: تا پایان سال جاری 110 تن مواد مخدر امحا می‌شود که 60 تن آن را کراک تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار بعدازظهر دوشنبه در حاشیه مراسم امحای 42 تن کراک و شیشه گفت: موادی که امروز امحا شد از سراسر کشور در عملیات‌های مختلفی جمع‌آوری شده بود و تا پایان سال جاری 110 تن مواد مخدر امحا می‌شود که 60 تن آن را کراک تشکیل می‌دهد.

وی افزود:‌ هر یک تن ماده مخدر کراک معادل 15 تن تریاک است.

وی با اشاره به اینکه کراک و شیشه هیچ قابلیت دارویی ندارند گفت: در سال جاری کشفیات خوبی در زمینه مواد مخدر داشتیم به نحوی که تا کنون 400 تن مواد مخدر از سوی پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی کشف و ضبط شده است.

وی تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که پلیس با قاطعیت و به صورت بی‌امان با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر مقابله می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر روش‌های جدیدی برای مقابله با ورود مواد مخدر طراحی کردیم تا با ورود مواد خطرناکی مانند کراک و شیشه به صورت جدی‌تر برخورد کنیم.

وی با اشاره به طرح جامع مبارزه با مواد مخدر گفت: با توجه به فرمایشات رهبری در برنامه پنج ساله توسعه نقشه جامعی برای مبارزه با مواد مخدر طراحی شده که در آن استراتژی متوازنی برای مقابله و برخورد با مواد مخدر اتخاذ شده است.

وی اضافه کرد: جهان بین‌المللی باید بدانند با اقدامات بسیاری که ایران می‌کند و هزینه‌های سنگینی که می ‌پردازد دیگر نمی‌توان مواد مخدر را به راحتی وارد ایران کرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی اردوگاه‌ معتادان در فارس گفت: اردوگاه‌های تهران، خراسان و مازندران نیز به زودی راه‌اندازی می‌شود.

کد مطلب 1269126

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