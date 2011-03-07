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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۷

نخست وزیر ژاپن درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرد

نخست وزیر ژاپن درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرد

نخست وزیر ژاپن با اشاره به درخواست مکرر مخالفین محافظه کار برای برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور گفت که خواهان برگزاری چنین انتخاباتی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی گزارش رسانه های ژاپنی درباره وجود بحران در کابینه نخست وزیر به دلیل استعفای وزیر خارجه، "نائوتو کان" قول داد که همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی افزود: معتقدم برای مردم و سیستم پارلمانی خوشایند است تا این مردم باشند که با توجه به عملکرد مجلس نمایندگان در طول چهار سال درباره تغییر دولت رای دهند.

روزنامه "ماینیچی شیمبون" همچنین امروز دوشنبه در سرمقاله ای نوشت: در پی استعفای وزیر خارجه ژاپن به دلیل دریافت هدیه از یک مقام کره ای، نخست وزیر که با کاهش حمایت مردمی برخوردار بود هم اکنون در لبه پرتگاه قرار گرفته است.

بر این اساس در پی افزایش فشار احزاب مخالف علیه وزیر امور خارجه ژاپن به دلیل دریافت هدیه از یک مقام کره ای به مبلغ 250 هزار ین (سه هزار دلار) "سیجی مائه هارا" تصمیم به استعفا گرفت.

کد مطلب 1269129

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