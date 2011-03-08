به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم محمدرضا فروتن، شقایق فراهانی، افشین هاشمی، سیامک صفری و... بازی می‌کنند. مدیر فیلمبرداری این فیلم مرتضی غفوری است.

فیلمنامه "عاشقانه‌های تجریش" توسط پوریا آذربایجانی به نگارش درآمده است و موضوع آن درباره، دو دانشجو است که بعد از 20 سال یکدیگر را پیدا می‌کنند. سال‌ها قبل علاقه‌هایی بین آنها وجود داشته و به نتیجه نرسیده است آنها تصمیم می‌گیرند دوستان قدیمی خود را پیدا کنند.

فیلمبرداری این فیلم پنجم اسفندماه آغاز ‌شد و تمام صحنه‌های آن در تهران با دوربین SI2K فیلمبرداری می‌شود. این فیلم به تهیه‌کنندگی مشترک مهدی داوری و مهدی عابدینی انجام می‌شود. تینا پاکران و پیمان جعفری مجریان طرح و مدیران تولید این پروژه هستند.

پوریا آذربایجانی امسال در بخش سینما ویدئوی جشنواره فیلم فجر با فیلم "عاشقانه‌های سرباز وظیفه، رحمت" حضور داشت و نامزد بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. "روایت‌های ناتمام" اولین فیلم سینمایی این کارگردان امکان اکران عمومی پیدا نکرده است.