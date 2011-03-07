ایران همسایه مطمئن آذربایجان و آذربایجان شریک دائم ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایلمار محمد یاروف وزیر امور خارجه آذربایجان بعد از ظهر امروز دوشنبه در هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور شرکت کردند.

صالحی در این اجلاس تصریح کرد: پیش از آغاز کمیسیون مشترک اقتصادی بیش از دو ساعت با همتای آذری مذاکره داشتیم و در رابطه با موضوعات مختلف تبادل نظر شد. وی درادامه اضافه کرد: کمتر دو کشوری را می توانم نام ببرم که مانند ایران و آذربایجان به یکدیگر نزدیک باشند.

وزیر امور خارجه ایران و آذربایجان را از نظر فرهنگی در امتداد هم عنوان کرد و گفت: مردم ایران و آذربایجان قرنها با هم زندگی کرده اند و فرهنگ و دین مشترک دارند.

صالحی اضافه کرد: ایران همسایه مطمئن و شریک مطمئن آذربایجان است و آذربایجان نیز برای ما جایگاه ویژه ای دارد و با اراده روسای جمهور دو کشور باید تلاش کنیم اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی گام موثری در ارتقاء همکاری ها و استفاده بهتر از ظرفیت ها باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این اجلاس گام موثری جهت استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود دو کشور باشد و گفت: هر چند در طول سال جاری اقدامات و پیگیری های قابل توجهی جهت پیشبرد توافقات انجام شده اما لازم است تا این تلاش ها به صورت مستمر ادامه یابد تا هر چه سریعتر به اهداف تعیین شده نائل شویم.

وزیر خارجه ایران سفر احمدی نژاد به آذربایجان را نقطه عطفی در روابط دو کشور عنوان کرد.

صالحی تاکید کرد: ساختارهای قانونی حاکم بر تجارت میان دو کشور با هدف تسهیل در انتقال کالا و صدور خدمات فنی و مهندسی برای دو کشور باید ترمیم شود و عضویت در ساختارهای اقتصادی منطقه ای و بین المللی نباید در تعارض باهمکاری های دو کشور همسایه ایران و آذربایجان قرار گیرد و در این راستا امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور می تواند گام مهمی در زمینه افزایش سطح و حجم روابط اقتصادی دو کشور به شمار آید.

وی در رابطه با روابط اقتصادی دو کشور نیز عنوان کرد: باید با تشکیل گروه کارشناسی مشترک نظیر کارگروه انرژی، صنعت و معدن و تجارت درتمامی عرصه ها آسیب شناسی صورت بگیرد و با ارائه پیشنهادات عملی مقامات سیاسی دو کشور در جریان قرار گیرند.

وزیر امور خارجه در رابطه با انتقال گاز از آذربایجان به ایران و خطوط انتقال برق و نیروگاه برق آبی تاکید کرد که این تلاش ها کافی نیست و امیدواریم با تلاشهای بیشتر شاهد نتایج عملی پروژه های بخش انرژی در حوزه های برق طرح های مشترک حوزه نفت و گاز و پتروشیمی میان دو کشور باشیم.

صالحی با تاکید بر لزوم پیگیری توافقات در حمل و نقل و ابراز امیدواری به اینکه کریدور شمال - جنوب با حضور قدرتمند ایران و آذربایجان فعال تر شود ، گفت: ناوگان حمل و نقل دریایی دو کشور بایستی توسعه یابد و در این راستا تشکیل شرکت مشترک کشتیرانی میان ایران و آذربایجان در دریای خزر می تواند عامل محرک در روابط اقتصادی و حمل و نقل بین دو کشور باشد.

وی افزود: در بخش حمل و نقل جاده ای نیز با توجه به لغو روادید یک جانبه از سوی ایران برای اتباع آذربایجان و افزایش مبادلات مرزی و تردد کامیونها و اتوبوسها و وسایل شخصی امیدواریم نوسازی خطوط مواصلاتی ازسوی مسئولان آذربایجان مورد اهتمام قرار گیرد.

وزیر خارجه یکی از مکانیسم های توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور را ارتباطات بانکی عنوان کرد و گفت: تشکیل بانک مرکزی و راه اندازی خطوط اعتباری میان بانکها و تاسیس بانکهای مستقل گامی در جهت توسعه همکاری هاست.

صالحی با اشاره به بحران جهانی اقتصادی با بیان اینکه این بحران نشان داد که اقتصادهای ملی می توانند متاثر از پیامدهای بحران های جهانی باشند، گفت: یکی از ابزارهای فائق آمدن به این مشکلات استفاده از ظرفیت های منطقه ای و همکاریهای فی ما بین است.

وزیر خارجه یکی از ابزارهای استمرار روابط دو جانبه را برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور عنوان کرد و گفت: برگزاری این اجلاس فرصت مناسبی را برای بررسی زمینه های گسترش همکاریهای فیما بین فراهم کرده که عملیاتی شدن توافقات نیاز به عزم جدی و تلاش فراوان دارد.

وی در رابطه با همکاری های بازرگانی ایران و آذربایجان گفت : بررسی مبادلات آمار بازرگانی دو کشور نشان می دهد که روابط تجاری به سرعت در حال رشد بوده و آذربایجان یکی از شرکای مهم تجاری ایران در بین کشورهای مشترک المنافع است.

وی گفت: حجم روابط تجاری دو کشور در سال 89 حدود 500 میلیون دلار بوده که با توجه به ظرفیت های موجود اقتصادی در دو کشور امکان تبدیل به دو اقتصاد مکمل را دارند و این ارقام به هیچ وجه راضی کننده نبوده و باید تلاش مضاعفی را آغاز کنیم.

صالحی در پایان عید نوروز را به همتای آذری و هیئت همراه تبریک گفت و اظهار داشت: کمیته مشترک اقتصادی فرصتی برای تفاهمات سازنده در بخشهای بازرگانی، بانکی، حمل ونقل، شهرسازی،صنعت، کشاورزی،انرژی، نفت وگاز،پتروشیمی، محیط زیست، فرهنگ و گردشگری، علمی، آموزشی و بهداشتی است و امیدوارم در آستانه عید نوروز بتوانیم در پرتو تحقق اهداف اجلاس فصول جدیدی از همکاری ها برای آینده پی ریزی کنیم.