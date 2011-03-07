"نود در ارس" به استقبال نوروز می رود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علیرضا مقیمی افزود: این برنامه در قالب هفت برنامه نیم ساعته و با هدف معرفی جاذبه های گردشگری و توانمندی های منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس و فعالیت های ستاد در ایام تسهیلات سفر این منطقه هم زمان با تعطیلات نوروزی از شبکه اول سیما پخش می شود.

میقمی خاطرنشان کرد: در این برنامه که متناسب با ایام نوروز و جشن های نوروزی تولید می شود از آیتم های متنوعی چون گزارش، موسیقی، گفتگو با چهره های محبوب سینما و تلویزیون و مدیران منطقه و نماهنگ بهره گرفته شده است.

وی افزود: همچنین در این برنامه ها توانمندیهای گردشگری و جاذبه های تاریخی و طبیعی منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در قالب گفتگو و کلیپ های مختلف به نمایش گذاشته شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس با اشاره به طبیعت بکر و زیبا و اقلیم مناسب این منطقه گفت: منطقه آزاد ارس بدلیل دارا بودن این خصیصه ها درطول ایام سال مورد توجه طبیعت گردان بوده و با شتاب بالای توسعه زیرساختی در آن بزودی به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل خواهد شد.

مقیمی همچنین اظهار کرد: با تسهیلات و امکانات و برنامه های متنوع فرهنگی و تفریحی پیش بینی شده برای نوروز سال 90 این منطقه بیش از پیش پذیرای مسافرین نوروزی خواهد بود.

منطقه آزاد ارس در ایام تعطیلات سال جاری برای دومین سال متوالی رتبه برتر در زمینه جذب گردشگر را از آن خود کرد و اکنون به مقصد جدید گردشگری در کشور مبدل شده است.