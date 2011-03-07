به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، به تازگی یک موسسه باعنوان موسسه آذین شب مهر و ماه در اداره ثبت استان اصفهان به ثبت رسیده و مجوز دریافت کرده است که کار آن فراهم کردن و زمینه امکانات اریگان ازدواج برای جوانان است.

محمدمهدی شماعی‌زاده، بنیانگذار و مدیرعامل این موسسه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور اهداف دولت خدمتگذار، سیاست‌های کلی نظام و ترویج سنت حسنه پیامبر اکرم (ص)، ازدواج جوانان اصفهانی به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرح آذین شب مهر و ماه در دی ماه سال جاری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان ثبت شده است، اظهار داشت: این موسسه برای نخستین بار در طرحی نوین با نام طرح هدیه به منظور ترویج سنت پیامبر اکرم (ص) تمامی خدمات مربوط به برگزاری جشن ازدواج جوانان را به صورت رایگان در اصفهان برگزار می‌کند.

مدیرعامل موسسه آذین شب مهر و ماه اصفهان افزود: تمام خدمات مربوط به برگزاری جشن ازدواج که شامل تالار، آرایشگاه، لباس عروس، فیلمبرداری و عکاسی، گل‌آرایی اتومبیل و دسته گل، سفره عقد و پیرایش داماد زیر نظر موسسه آذین شب مهر و ماه به صورت کاملا رایگان و بدون اخذ هیچگونه وجهی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: تنها هزینه‌های دریافتی موسسه آذین شب مهر و ماه از زوج‌های جوان هزینه شام مراسم جشن ازدواج آنها است که قیمت‌ آن زیر نرخ اتحادیه مشخص شده که مبلغ آن پس از ارائه رایگان کلیه خدمات ذکر شده دریافت می‌شود.

شماعی‌زاده گفت: در حال حاضر برای برگزاری مراسم جشن ازدواج جوانان با 10 سالن تالار در اصفهان قرارداد رسمی منعقد شده و همچنین تمامی خدمات ارائه شده از این موسسه به زوج‌های جوان با کیفیت بسیار بالا و در بهترین نقاط شهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خدمات در نظر گرفته شده این موسسه با بالاترین کیفیت و در بهترین نقاط شهر اصفهان برگزار می‌شود، ادامه داد: این طرح در راستای افزایش انگیزه ازدواج در جوانان و کاهش ناهنجارهای اجتماعی برگزار می‌شود.

مدیرعامل موسسه آذین شب مهر و ماه اصفهان هدف دیگر از راه‌اندازی موسسه آذین شب مهر و ماه در اصفهان را سودآوری طرح برای افراد جویای کار و رونق اقتصادی و مادی دانست و بیان داشت: راه‌اندازی چنین طرحی را از چهار سال پیش در ذهن خود پرورش داده‌ام و از اینکه هم اکنون با این شرایط و موقیعتی که هزینه‌های مراسم ازدواج برای جوانان سنگین شده توانسته‌ام این موسسه را تاسیس کنم، احساس خرسندی می‌کنم.

وی افزود: از هیچگونه تسهیلات و وام اشتغال‌زایی برای راه‌انداری این موسسه استفاده نشده است.

شماعی‌زاده خاطرنشان کرد: ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان بر تمامی خدمات ارائه شده طرح موسسه آذین شب مهر و ماه نظارت کامل دارند و بسیاری از مسئولان استان از جمله نمایندگان مجلس، فرمانداری‌ها، نماینده ولی‌فقیه در اصفهان و نمایندگان شورای اسلامی نیز از این طرح استقبال کرده‌اند.

وی اشتغال‌زایی را از اهداف دیگر راه‌اندازی موسسه آذین شب مهر و ماه در اصفهان عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون 12 نفر پرسنل در این شرکت مشغول به فعالیت هستند که با برگزاری هر مراسم جشنی حدود 100 نفر نیز در خارج از موسسه اشتغال‌زایی و دارای رونق اقتصادی می‌شوند.

مدیرعامل موسسه آذین شب مهر و ماه در اصفهان بیان داشت: در نظر داریم که پس از موفقیت در این طرح به منظور ترویج سنت حسنه پیامبر اسلام (ص)، ایجاد انگیره ازدواج در جوانان و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، شعبه‌های مختلفی در شهرستانهای اصفهان نیز راه‌اندازی کنیم.