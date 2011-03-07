بمباران منطقه استراتژیک راس لانوف/ فرار هزار آواره به تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، جنگنده های معمر قذافی امروز در 4 نوبت پایگاه های انقلابیون در راس لانوف و اجدابیا را بمباران کردند.

علاوه بر حمله هوایی مزدوران قذافی بدون هدف به سوی مردم در راس لانوف تیراندازی می کنند. راس لانوف یکی از مناطق نفت خیز لیبی به شمار می رود که به گزارش خبرنگار الجزیره تاسیسات نفتی این شهر هم اکنون در امنیت قرار دارد.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز در گزارشی اعلام کرد که روز گذشته هزار آواره لیبیایی از تونس به لیبی گریخته اند.

رویترز نیز به نقل از شورای ملی انتقالی لیبی که توسط انقلابیون رسما تاسیس شده است اعلام کرد که پیش از کناره گیری معمر قذافی از قدرت هیچ مذاکره ای انجام نخواهد داد.

خبرگزاری فرانسه نیز در تازه ترین آمار تلفات حملات مزدوران قذافی به انقلابیون لیبی به نقل از منابع بیمارستانی این کشور اعلام کرد که در در گیری های روز گذشته در شهرک "بن جواد" 12 نفر کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند.