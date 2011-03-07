همایش یک روزه آسیب شناسی برنامه های فرهنگی کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر امروز و با حضور مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان انجمن های تخصصی، کارشناسان و فعالان فرهنگی و هنری استان کردستان، نخستین همایش یک روزه آسیب شناسی برنامه های فرهنگی و هنری استان کردستان آغاز شد.

در این همایش یک روزه قرار است که در قالب برگزاری پانل های تخصصی در بخش های تئاتر، هنرهای تجسمی، سینما، شعر، داستان، مطبوعات و رسانه های جمعی، موسیقی و کتاب با حضور مسئولان و فعالان حوزه های فرهنگی و هنری استان کردستان مسائل مربوط به این بخش ها مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در مراسم افتتاحیه این همایش اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما از برگزاری این همایش نقد و بررسی نقاظ ضعف و قوت برنامه های فرهنگی و هنری استان در سال جاری بود تا بر اساس یافته های این همایش بتوان برای اقدامات و کارهای فرهنگی استان در سال آینده برنامه ریزی مناسب و مبتنی بر واقعیت را انجام داد.

مصطفی شریعتی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های اصلی ما برای اعتلا و توسعه فرهنگی در استان کردستان ایجاد فضای نقد و انتقاد در راستای اجرایی کردن برنامه های متناسب با نیاز جامعه است که در این بخش رسالت و نقش مطبوعات و رسانه های جمعی بسیار ویژه و مهم است.

وی بیان داشت: انتظار می رود که در این همایش و در قالب برگزاری پانل های تخصصی افراد حاضر به بیان دیدگاه های خود پرداخته تا در نهایت بتوان بر اساس این نظرات و پیشنهادات شاهد دگرگونی در برنامه های فرهنگی و هنری استان کردستان در سال آینده باشیم.

در ادامه این مراسم معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان نیز عنوان کرد: یکی از برنامه های اصلی ما در سال آینده این است که برنامه ریزی ها را بر اساس منابع و توانمندی های مالی انجام دهیم تا سطح انتظارات نیز مقعول و قابل اجرا باشد.

قدرت الله ضابطی افزود: فرهنگ حوزه ای گسترده است و با توجه به این میزان گستردگی هم باید برنامه ریزی مدون و قابل اجرایی را برای آن تدوین کرد تا بر این اساس بتوان به نتایج مثبت و قابل قبولی دست یافت.